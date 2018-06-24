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Заборону знято. Жінкам Саудівської Аравії дозволили водити авто

Сьогодні, 24 червня, жінкам у Саудівській Аравії після багаторічної заборони дозволили водити автомобіль.

Арабська жінка в авто

Набув чинності відповідний указ короля, повідомляє Associated Press.

До речі, така заборона діяла з 1950-х років, і Саудівська Аравія досі залишалася єдиною країною у світі, де жінкам заборонялося водити машину.

Таке рішення, без перебільшення, можна назвати історичним, оскільки активісток, які виступали за скасування обмеження, а також тих, хто сідав за кермо, заарештовували, звільняли і забороняли виїзд за кордон.

Але жінки перемогли – у вересні 2017 року король Мохаммед бін Салман оголосив про рішення зняти заборону.

 

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До слова, в Україні можуть пропонують підвищити штраф за ігнорування ременів безпеки.

Фотоdreamstime.com

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