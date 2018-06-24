Заборону знято. Жінкам Саудівської Аравії дозволили водити авто

Сьогодні, 24 червня, жінкам у Саудівській Аравії після багаторічної заборони дозволили водити автомобіль.
Набув чинності відповідний указ короля, повідомляє Associated Press.
До речі, така заборона діяла з 1950-х років, і Саудівська Аравія досі залишалася єдиною країною у світі, де жінкам заборонялося водити машину.
Таке рішення, без перебільшення, можна назвати історичним, оскільки активісток, які виступали за скасування обмеження, а також тих, хто сідав за кермо, заарештовували, звільняли і забороняли виїзд за кордон.
Але жінки перемогли – у вересні 2017 року король Мохаммед бін Салман оголосив про рішення зняти заборону.
A historic moment that symbolizes the #New #Saudi and its #Vision2030 in action …
Thank yous to everyone who made this possible…
New chapter is about to be written…#SaudiWomenDriving #SaudiArabian #LookAtMeNow#تستحقينها pic.twitter.com/ueiBHfrHxw
— Muna AbuSulayman منى (@abusulayman) 23 июня 2018 г.
Midnight in Jeddah… and she’s going to drive! #SaudiWomenDriving pic.twitter.com/ZWnHS5FpNy
— Lindsey Hilsum (@lindseyhilsum) 23 июня 2018 г.
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До слова, в Україні можуть пропонують підвищити штраф за ігнорування ременів безпеки.
Фото: dreamstime.com