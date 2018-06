Заборону знято. Жінкам Саудівської Аравії дозволили водити авто

Набув чинності відповідний указ короля, повідомляє Associated Press.

До речі, така заборона діяла з 1950-х років, і Саудівська Аравія досі залишалася єдиною країною у світі, де жінкам заборонялося водити машину.

Таке рішення, без перебільшення, можна назвати історичним, оскільки активісток, які виступали за скасування обмеження, а також тих, хто сідав за кермо, заарештовували, звільняли і забороняли виїзд за кордон.

Але жінки перемогли – у вересні 2017 року король Мохаммед бін Салман оголосив про рішення зняти заборону.

A historic moment that symbolizes the #New #Saudi and its #Vision2030 in action …

Thank yous to everyone who made this possible…

New chapter is about to be written…#SaudiWomenDriving #SaudiArabian #LookAtMeNow#تستحقينها pic.twitter.com/ueiBHfrHxw

— Muna AbuSulayman منى (@abusulayman) 23 июня 2018 г.