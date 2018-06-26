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Harley-Davidson переносить виробництво в ЄС. Трамп здивований

Легендарний американський виробник мотоциклів Harley-Davidson заявив про відхід з США через підвищення мит.

Harley-Davidson має намір перенести своє виробництво в Європу через підвищення мит на свою продукцію в країнах ЄС з 6% до 31%, повідомляє ВВС.

– Щоб усунути значну вартість цього тарифного тягаря в довгостроковій перспективі, Harley-Davidson буде здійснювати план по перенесенню виробництва мотоциклів для країн ЄС із США, – пояснили в компанії.

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Президента США Дональда Трампа вже відреагував на заяву компанії в Twitter.

– Здивований тим, що Harley Davidson стала першою із компаній, яка викинула білий прапор. Я чимало бився за них, а в підсумку вони не будуть платити мита при продажах в ЄС, який завдав США чималої шкоди в торгівлі, – написав Трамп.

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Фото: Dreamstime.

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