Harley-Davidson переносить виробництво в ЄС. Трамп здивований

Harley-Davidson має намір перенести своє виробництво в Європу через підвищення мит на свою продукцію в країнах ЄС з 6% до 31%, повідомляє ВВС.

– Щоб усунути значну вартість цього тарифного тягаря в довгостроковій перспективі, Harley-Davidson буде здійснювати план по перенесенню виробництва мотоциклів для країн ЄС із США, – пояснили в компанії.

Президента США Дональда Трампа вже відреагував на заяву компанії в Twitter.

– Здивований тим, що Harley Davidson стала першою із компаній, яка викинула білий прапор. Я чимало бився за них, а в підсумку вони не будуть платити мита при продажах в ЄС, який завдав США чималої шкоди в торгівлі, – написав Трамп.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse – be patient! #MAGA

