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Нововведення щодо євроблях: за що можуть оштрафувати і вилучити авто

Згідно з останніми нововведеннями Кабміну, поліція отримує доступ до бази даних незареєстрованих авто.

Генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко роз’яснив суть останніх нововведень Кабміну.

Згідно з постановою КМУ №479, поліція отримує доступ до бази ДФС Інспектор-2006. Це автоматична система митного оформлення, в якій є вся інформація про транспорт, який в’їхав в Україну в режимах Тимчасове ввезення на 1 рік або в режимі Транзит на 5/10 днів.

– Згідно з постановою КМУ №1388 всі авто, завезені в Україну в режимі тимчасового ввезення терміном більше ніж на 90 днів, підлягають реєстрації в СЦ МВС і в разі їх не реєстрації в ці терміни вважаються “не зареєстрованими”. Відповідно їх водіїв поліція зобов’язана штрафувати за статтею 121 КПАП ч. 6 та 7 (1 – й раз – штраф 170 грн., повторно – штраф 255 грн. і примусове вилучення авто). Усе начебто просто, але тільки ця норма раніше не виконувалася.

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Тепер поліція отримує з бази Інспектор-2006 дані про всі авто, які знаходяться в країні понад 90 днів та не зареєстровані у зазначені терміни. Співробітники поліції мають повне право вводити ці дані в систему Рубіж, яка зчитує номер проїжджаючого авто і повідомляє про його перебування у базі розшуку незареєстрованих авто.

У такому разі у поліції є законні підстави зупинити це авто і, не вимагаючи пред’явлення митних документів, штрафувати за пересування на незареєстрованому в установленому порядку автомобілі, – написав Назаренко у Facebook.

Нагадаємо, Факти ICTV порахували, у скільки обійдеться розмитнення б/в авто в Україні, згідно з новим законопроектом №8487 Ніни Южаніної.

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