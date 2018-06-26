За водієм чи у хвості? Як обрати найбезпечніше місце у транспорті

Які місця у транспорті є найбезпечнішими і що робити, щоб уберегти життя у надзвичайній ситуації – читайте на Фактах ICTV.

Де найбезпечніше сидіти у громадському транспорті: метро, автобусах, маршрутках, літаках? Чи багато хто з нас при посадці у транспорт обирає безпечні місця, а не керується комфортом?

Щорічно у світі розбиваються тисячі транспортних засобів. До речі, автомобілі є транспортом, який найчастіше потрапляє у ДТП, а ось літак, незважаючи на те, що більшість людей бояться його краху, потрапляє в аварії рідше за решту транспортних засобів.

Лише за 2017 рік на дорогах загинули 1996 українців і 21 957 осіб отримали травми.

Тому потрібно знати, які місця у транспорті є найбезпечнішими, щоб, у разі непередбаченої ситуації, уберегти себе.

Літак

Єдиної думки щодо безпечних місць у літаку немає.

Але більшість дослідників вважають, що вони розташовані біля аварійних виходів. Це пояснюється тим, що більшість аварій відбуваються при зльоті чи посадці, тому шансів вибратися з літака у тих, хто зайняв там місце, більше.

Цікавий факт:

Allianz Global Corporate & Specialty за 60 років порівняли кількість жертв авіакатастроф в залежності від того, де знаходилися місця в салоні літака.

Найвищий відсоток пасажирів, що вижили був у хвостовій секції салону – 69%, секція над крилом – 56% тих, що вижили, як і в секції економ-класу перед крилом. У передній секції салону, де зазвичай розміщується бізнес-клас і перший клас, середній відсоток тих, що вижили, склав 49%.

Місця у хвостовій частині є найбезпечнішими, оскільки при невдалій посадці вони відчувають найменші навантаження, а на ніс лайнера доводиться найсильніший удар при зіткненні з землею.

Для того, щоб зберігти життя під час надзвичайної події у літаку, не можна діяти з особистих міркувань, потрібно точно виконувати команди, які надає екіпаж судна.

Автотранспорт

В автобусах найкраще сідати у центрі і на ряду, який ближчий до зустрічної смуги. Крім того, небажано сідати на задніх сидіннях, у разі, якщо автомобіль зачепить ззаду.

Також не варто сідати на перших двох рядах, оскільки під час аварії часто пасажирів зачіпає уламками і предметами, які влітають через лобове скло.

Евакуація з автобуса або мікроавтобуса починається лише тоді, коли закінчено перекидний рух, корпус автобуса стабілізувався, і Ви можете визначитися з напрямком евакуації.

У момент перевертання, зісковзування або завалювання на бік у наземному транспорті розташуйтеся стійко щодо того місця, де Ви сидите: упріться ногами і руками.

Розмістившись так, щоб максимально огинати контури сидіння спиною, поперековою, стегновою і сідничною частиною тіла.

У тролейбусі найбезпечніші місця знаходяться у правому ряду біля проходу (у разі правостороннього руху), оскільки зустрічний потік транспорту рухається зліва, а тому і шансів постраждати менше.

Також безпечними вважаються місця в середині салону, розташовані спиною по ходу руху.

Небезпечні місця: не варто сідати біля вікон і дверей, щоб не постраждати від уламків скла.

У легковому авто найкраще сідати на задньому сидінні за водієм і в центрі, оскільки ця частина машини при аварії “лоб в лоб” найменше піддається деформації.

А от не варто сідати поруч з водієм, бо при зіткненні він рефлекторно спробує ухилитися, і тоді в небезпеці опиниться той, хто сидить поруч.

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Потяг

Небезпечні місця знаходяться у напрямку руху, оскільки при різкому гальмуванні з них більше шансів впасти.

Якщо ж ми говоримо про вибір вагона, вам краще зупинитися на тому, що розташовується в середині.

Найнебезпечнішими вважаються перші два вагони від голови поїзда (зімнуться при ударі “в лоб” і зійдуть з рейок) і хвостовій (сильно постраждає, якщо зіткнення відбудеться з ним, він не захищений локомотивом або багажним вагоном).

Що стосується вибору місця, то в купе обирайте полиці, розташовані в напрямку руху поїзда, щоб при екстреному гальмуванні сила інерції притиснула вас до стінки, а не скинула з полиці.

Корабель

Найбезпечніші місця в кораблі – це палуба і каюти, розташовані ближче до неї, оскільки верхня частина корабля йде під воду останньою.

А ось небезпечні місця – це нижні каюти, бо в разі пробоїни, наприклад, їх починає заливати з усіх щілин і вибиратися звідти набагато складніше.

Під час аварії корабля потрібно вибиратися виключно за планом евакуації. Для цього, як тільки зайдете на корабель, ви повинні його обов’язково запам’ятати або сфотографувати, щоб в разі екстреної ситуації, не шукати план авакуації.

Якщо в надувну шлюпку або на пліт доведеться стрибати прямо з борту теплохода, переконайтеся, що на вашому одязі і взутті немає металевих частин, які можуть пошкодити обшивку.

Якщо стрибаєте прямо в воду, краще робити це “солдатиком”, закривши однією рукою ніс і рот, а іншою тримаючись за рятувальний жилет і міцно стиснувши ноги разом.

Дуже важливо триматися організованою групою – збившись до купи, ви зможете набагато довше зберігати необхідне для виживання тепло, і велике скупчення людей краще помітно як з води, так і з повітря.

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