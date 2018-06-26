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Змінює форму на ходу! У США військові створили трикутне колесо

Американські військові створили колесо, яке змінює форму на ходу. Із круглого воно моментально може перетворюватися на трикутне.

Колесо міняє форму на ходу

Американські військові створили колесо, яке змінює форму на ходу. Під час їзди воно може перетворитися з круглого на трикутне.

Це відбувається майже так само, як у фільмі Таксі 3, але там потрібно було зупинятися, пише TJournal.

За рахунок трикутної форми коліс, машини зможуть долати перешкоди, через які не змогли б проїхати на звичайних.

Колесо можна одразу перевести в інший режим: наприклад, під час бою.

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Крім того, кожне колесо обладнано незалежним двигуном із підвищеним прискоренням.

Чи буде доступна ця технологія у цивільних цілях, невідомо.

Тим часом українські військові випробували роботизований вогневий комплекс Мисливець, на який можна встановити кулемет, автоматичний гранатомет або ПТРК.

Відео, фото: TJournal, Скріншот/TJournal

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