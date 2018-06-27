Продовження закону 1389-19 вирішить проблему євроблях – експерт

Влада зобов’язана відреагувати на думку українців, які підтримали петицію на сайті Адміністрації президента України, що вимагає продовжити дію закону №1389-19 про пільгове розмитнення автомобілів, оскільки цей закон вирішує проблему євроблях, – вважає координатор руху Взаємодопомога, директор консалтингової компанії Вільям Інвест Експерт Віктор Медведь.

За його словами, закон 1389-19 дозволяє істотно знизити вартість автомобілів і тому робить невигідним ввезення машин на єврономерах, передає Gazeta.ua.

– Ідея євроблях полягає в тому, щоб не платити відповідні мита. Тому люди використовують цю схему. Якщо ж законодавчо скасувати ці європошліни, то сенс їздити на єврономерах втрачається. Однак, закон не забороняє схему євроблях. Тому, проблема вирішується частково. Якби заборонив, то питання вирішилося б повністю. А так, ситуація з євробляхами залишиться, але економічно стане недоцільно ввозити автомобілі на єврономерах, – пояснив експерт.

Експерт зазначив, що імпорт автомобілів старше 2010 року в принципі заборонено в Україні, проте схема євроблях дозволила обійти заборону. При цьому, закон 1389-19 критично зменшує інтерес громадян до сумнівними схемами з авто, тим більше, що доля єврономерів до сих пір не визначена.

Петиція про продовження закону 1389-19 набрала необхідних 25 тисяч голосів і сьогодні знаходиться на розгляді Адміністрації президента. Відповідно до закону про петиції громадян, глава держави зобов’язаний відреагувати на звернення людей протягом місяця.

На думку Віктора Медведя, в продовження дії закону 1389-19 не зацікавлене українське автомобільне лобі в парламенті, яке намагається зберегти закритість українського авторинку. Однак, така позиція веде лише до повені України морально застарілими, екологічно і технічно небезпечними євробляхами.

– У США, скажімо, чи в Європі, ви не можете просто так кинути автомобіль. Ви зобов’язані заплатити за його утилізацію. Наші люди їдуть і купують цей утиль і везуть сюди. Ці машини не відповідають жодним стандартам – ні екологічним, ні технічним, ні будь-яким стандартам безпеки. І при цьому, всі вони морально застарілі. Ми забруднюємо своє середовище проживання цими непридатними автомобілями, – підкреслив Медведь.

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Закон же 1389-19 поширюється на автомобілі, випущені не раніше 2010 року, які відповідають екологічному стандарту Євро-5, пропонуючи механізм цивілізованого ввезення автомобіля і повноцінної реєстрації. При цьому бюджет України отримує щорічно близько 5 млрд грн за рахунок сплати всіх необхідних платежів при ввезенні автомобілів.