Щоб розбудив і попередив: як обрати відеореєстратор

Відеореєстратори сьогодні можуть не тільки записати те, що відбувається на дорозі, але також розбудити вас за кермом або підказати про перевищення швидкості.

Розподільна здатність зйомки

Перше, і найважливіше, на що варто дивитися – це роздільна здатність зйомки. Камери з такими низькими параметрами навіть за наявності багатьох додаткових функцій залишаться марним аксесуаром.

VGA 640×480 (до 700 грн) – можна побачити загальну картину на дорозі (хто кого “підрізав”), без деталей (номер розгледіти вкрай складно). У темний час доби запис із такою роздільною здатністю ще гірший.

HD 1280х720 (від 600 до 2 тис. грн) – у порівнянні з дешевими відеореєстраторами мають кращу деталізацію (номери можна розгледіти).

FullHD 1920х1080 (від 1000 грн) – отримаєте максимально чітку картинку дорожньої обстановки (легко визначити написи, номери). Зверніть увагу на FullHD відеореєстратори з функцією WDR – особливо добре для зйомок уночі.

Навіть дешеві апарати часто нібито “володіють” зйомкою HD і FullHD. Метод обробки відео в таких моделях не додає деталізації на запис. За фактом, залишається та ж розподільна здатність – 640×480.

Кут огляду

Одним із найважливіших параметрів автомобільних відеореєстраторів є кут огляду об’єктива. Оптимальний кут огляду – 120 градусів.

! Ефект риб’яче око. Кут огляду більше 120 градусів тільки спотворить картинку.

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Кріплення

Вакуумна присоска. Мінуси: габаритніше кріплення. Плюси: мобільність.

Установка на ЗМ скотч. Мінуси: менш мобільне кріплення. Плюси: компактність.

На ринку існують дзеркала заднього виду з вбудованим відеореєстратором.

! Зверніть увагу на механізм кріплення. Деякі моделі не передбачають поворот відеореєстратора на пасажирське або водійське вікно.

Додатковий функціонал

GPS-модуль

Фіксування координат пересування і швидкості;

Попередження про перевищення швидкості;

Попередження про наближення до камер фотофіксації порушення ПДР;

Датчик удару G-сенсор (захищає відеозапис від циклічного перезапису відеореєстратора під час удару, екстреного гальмування або прискорення);

Звукові та голосові сигнали (за таймером або при перетині ліній розмітки, які допоможуть не заснути за кермом);

Радар-детектор.

Зйомка по-максимуму

Якщо вам потрібно знімати зовні автомобіля, тоді варто вибирати відеореєстратор із вбудованим або мобільним акумулятором.

Щоб фіксувати те, що відбувається не тільки перед автомобілем, а й навколо нього, можна вибрати відеореєстратор з декількома камерами.

До слова, Факти ICTV розповідали, як правильно долучити до справи запис відеореєстратора, щоб він став доказом у суді.