Щоб розбудив і попередив: як обрати відеореєстратор

Відеореєстратори сьогодні можуть не тільки записати те, що відбувається на дорозі, але також розбудити вас за кермом або підказати про перевищення швидкості.
Розподільна здатність зйомки
Перше, і найважливіше, на що варто дивитися – це роздільна здатність зйомки. Камери з такими низькими параметрами навіть за наявності багатьох додаткових функцій залишаться марним аксесуаром.
VGA 640×480 (до 700 грн) – можна побачити загальну картину на дорозі (хто кого “підрізав”), без деталей (номер розгледіти вкрай складно). У темний час доби запис із такою роздільною здатністю ще гірший.
HD 1280х720 (від 600 до 2 тис. грн) – у порівнянні з дешевими відеореєстраторами мають кращу деталізацію (номери можна розгледіти).
FullHD 1920х1080 (від 1000 грн) – отримаєте максимально чітку картинку дорожньої обстановки (легко визначити написи, номери). Зверніть увагу на FullHD відеореєстратори з функцією WDR – особливо добре для зйомок уночі.
Навіть дешеві апарати часто нібито “володіють” зйомкою HD і FullHD. Метод обробки відео в таких моделях не додає деталізації на запис. За фактом, залишається та ж розподільна здатність – 640×480.
Кут огляду
Одним із найважливіших параметрів автомобільних відеореєстраторів є кут огляду об’єктива. Оптимальний кут огляду – 120 градусів.
! Ефект риб’яче око. Кут огляду більше 120 градусів тільки спотворить картинку.
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Кріплення
Вакуумна присоска. Мінуси: габаритніше кріплення. Плюси: мобільність.
Установка на ЗМ скотч. Мінуси: менш мобільне кріплення. Плюси: компактність.
На ринку існують дзеркала заднього виду з вбудованим відеореєстратором.
! Зверніть увагу на механізм кріплення. Деякі моделі не передбачають поворот відеореєстратора на пасажирське або водійське вікно.
Додатковий функціонал
GPS-модуль
- Фіксування координат пересування і швидкості;
- Попередження про перевищення швидкості;
- Попередження про наближення до камер фотофіксації порушення ПДР;
- Датчик удару G-сенсор (захищає відеозапис від циклічного перезапису відеореєстратора під час удару, екстреного гальмування або прискорення);
- Звукові та голосові сигнали (за таймером або при перетині ліній розмітки, які допоможуть не заснути за кермом);
- Радар-детектор.
Зйомка по-максимуму
Якщо вам потрібно знімати зовні автомобіля, тоді варто вибирати відеореєстратор із вбудованим або мобільним акумулятором.
Щоб фіксувати те, що відбувається не тільки перед автомобілем, а й навколо нього, можна вибрати відеореєстратор з декількома камерами.
До слова, Факти ICTV розповідали, як правильно долучити до справи запис відеореєстратора, щоб він став доказом у суді.