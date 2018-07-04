10 років за п’яне водіння зі смертельною ДТП – Рада підтримала законопроект

Верховна Рада підтримала за основу законопроект про запобігання смертності на дорогах.

Законопроект №7064 підтримали 240 народних депутатів.

Він передбачає внесення до Кримінального кодексу нової статті № 286-1 про порушення ПДР нетверезою людиною.

Якщо нетверезий водій порушив правила дорожнього руху і це призвело до тяжких ушкоджень потерпілого, смерті особи чи смерті кількох людей, запропоновано запровадити покарання у вигляді позбавлення волі на 8-10 років із позбавленням права керувати на термін 10 років.

Якщо водій порушив заборону і сів за кермо, йому загрожуватиме 5 років позбавлення волі та заборона керувати пожиттєво.

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У законі Про основи нацбезпеки України мають намір внести до переліку загроз нацбезпеці пункт “неефективність державної політики щодо безпеки дорожнього руху”, а до переліку основних напрямків державної політики – посилення профілактики аварійності на дорогах.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, 37% від загальної кількості ДТП в Україні припадає на аварії за участю нетверезих водіїв.

Раніше в парламенті зареєстрували законопроект про підвищення штрафів за ігнорування ременів безпеки.

Фото: Рixabay