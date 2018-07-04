Топ-10 найпопулярніших кросоверів у світі

У десятці найкращих кросоверів у світі – дві китайські моделі, одна з яких показала зростання більш ніж на 160%.

Видання focus2move склало рейтинг найпопулярніших кросоверів у світі за підсумками продажів перших п’яти місяців 2018 року, передає Автоцентр.

На першому місці рейтингу розташувався Toyota RAV4: японець розійшовся тиражем у 335 076 од. і в порівнянні з аналогічним періодом минулого року його продажі зросли на 7,8%. На другій позиції – Volkswagen Tiguan із показником 331 333 од. (+ 13,7%), а на третьому – Honda CR-V, на рахунку якої 276 703 примірників (+ 7,3%).

Також у Топ-10 кросоверів увійшли: Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Haval H6, Mazda CX-5, Nissan Rogue (він же – X-Trail), Kia Sportage і Baojun 510. Останній продається в Китаї і саме він продемонстрував найбільше зростання – цілих 162% (189 709 од.)

Читайте: Музика в дорогу: топ-100 треків для авто

Загалом у січні-травні 2018 року в світі було продано близько 13,2 млн SUV`ов, що на 12,6% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

До слова, Факти ICTV публікували рейтинг найдоступніших нових авто в Україні.