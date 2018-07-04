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Як почистити кондиціонер в авто і заощадити до 1000 грн

Коли потрібно чистити кондиціонер в авто і як це зробити своїми руками, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Кондиціонер в машині чистити обов’язково. І не лише для усунення неприємного запаху, але і для запобігання проблем зі здоров’ям.

Якщо регулярно не робити таку процедуру, в ньому накопичуються мікроби і при включенні вони починають поширюються по салону автомобіля.

Сьогодні за чистку кондиціонера на СТО просять в середньому 1000 грн. З них, можна легко заощадити більше 800-900 грн, прочистив систему своїми руками.

Читайте: Як почистити кондиціонер своїми руками

Звідки запах

У системі вентиляції з’являється пил, який змішується з вологою випарника, внаслідок чого виникає сприятливе середовище для розмноження різних грибків і бактерій.

Часте включення і виключення системи регулювання мікроклімату не дає стекти і випаруватися волозі через спеціальний дренажний отвір.

Це дає можливість бактеріям швидко поширюватися, особливо при жарких кліматичних умовах, що і стає причиною неприємного запаху в машині.

Кондиціонер – це інкубатор для розмноження мікроорганізмів, адже там темно і волого. Коли ми включаємо його, ці бактерії моментально потрапляють до нас у легені.

Гаряче повітря з вулиці, потрапляючи на крижану поверхню випарника кондиціонера, різко охолоджується. При цьому на пластинах випарника осідає конденсат.

Що виправить чистка

Правильно виконана процедура дозволяє одночасно вирішити кілька проблем і зробить вашу їзду на автомобілі комфортнішою.

  1. Прибере неприємний запах, який розноситься по всьому салону.
  2. Попередить знос системи – в іншому випадку буде потрібна заміна на нове обладнання або використовуваного, а ремонт коштує не дешево.
  3. Не допустить проблем зі здоров’ям.

Як підготуватися

Чистка кондиціонера автомобіля не займе у вас багато часу і зусиль, якщо дотримуватися такої послідовності дій:

  1. Відкрийте всі вікна в салоні.
  2. Вимкніть кондиціонер і включіть вентиляцію.
  3. Висушіть випарник, що необхідно для його чистки.
  4. Проведіть чистку обраним засобом за інструкцією.

Чим чистити

Для того, щоб виконати чистку кондиціонера автомобіля своїми руками, вам знадобляться наступні засоби:

  • хлоргексидин;
  • спеціальна піна для чищення кондиціонерів;
  • шланг-подовжувач;
  • Лізоформін 3000;
  • Хлорамін Б;
  • CRC Airco Cleaner;
  • PRESTO Klimaanlagen-reiniger;
  • LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger.

Як чистити

Насамперед, що необхідно зробити – це замінити фільтр. Можливо, неприємний запах, виникає через нього і ґрунтовне чищення кондиціонера робити зовсім не обов’язково.

Але, якщо при заміні фільтра неприємний запах не зник, чистка кондиціонера в авто, здійснюється способами, які запропоновані нижче. Оберіть і застосуйте найбільш підходящий для вас.

Спосіб 1

Перед тим, як почистити кондиціонер в машині, придбайте у спеціалізованому магазині хлоргексидин і застосуєте його таким чином:

  1. Візьміть розпилювач.
  2. Заправте всередину 3 упаковки хлоргексидину.
  3. Обприсніть у вхідний отвір – залишки виллються через дренаж.

Спосіб 2

Частка автомобільного кондиціонера своїми руками здійснюється і спеціалізованою піною, яка продається у господарських магазинах. Якщо вирішили випробувати такий засіб, виконайте такі дії:

  1. Візьміть шланг-подовжувач.
  2. Вставте у дренажний отвір.
  3. Струсіть піну і піднесіть ємність до шлангу-подовжувача.
  4. Утримуйте балон вертикально і запускайте піну.
  5. Зачекайте 20 хвилин – після закінчення цього часу піна перетворюється в рідину і витече через дренажний отвір.
  6. Увімкніть двигун і систему регулювання мікроклімату в машині.
  7. Направте потік повітря в напрямку ноги/обличчя.
  8. Закрийте повітрязабірник.
  9. Виставте вентилятор на максимальну швидкість.
  10. Зачиніть вікна та двері в салоні.
  11. Проводьте вентиляцію протягом 10 хвилин, але пам’ятайте, що при виконанні даної дії в салоні нікого не повинно бути.
  12. Після закінчення процедури провітріть салон авто від різкого запаху.
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Спосіб 3

Чистка кондиціонера авто своїми руками за допомогою хімічних засобів.

Обов’язково застосовуйте їх за інструкцією, вказаною виробником. Однак алгоритм використання всіх цих препаратів однаковий:

  1. Зніміть фільтр.
  2. Заповніть повітроводи обраним засобом через посадочне місце.
  3. Залишити засіб на час, зазначений в інструкції.
  4. Увімкніть систему, періодично перемикайте на різні режими роботи.
  5. Провітріть салон.

Спосіб 4 – Механічний

Так, цей вид чистки складніший від хімічної, проте він ефективніший.

Робити цю процедуру своїми руками потрібно, приготувавши всі необхідні інструменти і матеріали, адже у процесі чистки бажано замінити холодоагент, патрубки і всі ущільнювальні шайби.

  1. Отже, перш за все знімається приладова панель, щоб отримати доступ у район грубки, де знаходиться випарник.
  2. Після чого відкачується холодоагент з системи кондиціонування.
  3. Якщо потрібно зняття грубки для доступу до патрубків випарника, то знімаємо і її.
  4. Від’єднуємо всі датчики і патрубки, що йдуть до радіатора теплообмінника, акуратно його витягаємо.
  5. Відмиваємо його мильним розчином від бруду.
  6. Після ручної чистки елементів кліматичної системи здійснюємо збірку у зворотному порядку, замінивши, якщо потрібно масло в компресорі.

Нагадаємо, 7 ознак, коли вашому авто час на СТО.

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