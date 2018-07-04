Як почистити кондиціонер в авто і заощадити до 1000 грн

Коли потрібно чистити кондиціонер в авто і як це зробити своїми руками, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Кондиціонер в машині чистити обов’язково. І не лише для усунення неприємного запаху, але і для запобігання проблем зі здоров’ям.

Якщо регулярно не робити таку процедуру, в ньому накопичуються мікроби і при включенні вони починають поширюються по салону автомобіля.

Сьогодні за чистку кондиціонера на СТО просять в середньому 1000 грн. З них, можна легко заощадити більше 800-900 грн, прочистив систему своїми руками.

Читайте: Як почистити кондиціонер своїми руками

Звідки запах

У системі вентиляції з’являється пил, який змішується з вологою випарника, внаслідок чого виникає сприятливе середовище для розмноження різних грибків і бактерій.

Часте включення і виключення системи регулювання мікроклімату не дає стекти і випаруватися волозі через спеціальний дренажний отвір.

Це дає можливість бактеріям швидко поширюватися, особливо при жарких кліматичних умовах, що і стає причиною неприємного запаху в машині.

Кондиціонер – це інкубатор для розмноження мікроорганізмів, адже там темно і волого. Коли ми включаємо його, ці бактерії моментально потрапляють до нас у легені.

Гаряче повітря з вулиці, потрапляючи на крижану поверхню випарника кондиціонера, різко охолоджується. При цьому на пластинах випарника осідає конденсат.

Що виправить чистка

Правильно виконана процедура дозволяє одночасно вирішити кілька проблем і зробить вашу їзду на автомобілі комфортнішою.

Прибере неприємний запах, який розноситься по всьому салону. Попередить знос системи – в іншому випадку буде потрібна заміна на нове обладнання або використовуваного, а ремонт коштує не дешево. Не допустить проблем зі здоров’ям.

Як підготуватися

Чистка кондиціонера автомобіля не займе у вас багато часу і зусиль, якщо дотримуватися такої послідовності дій:

Відкрийте всі вікна в салоні. Вимкніть кондиціонер і включіть вентиляцію. Висушіть випарник, що необхідно для його чистки. Проведіть чистку обраним засобом за інструкцією.

Чим чистити

Для того, щоб виконати чистку кондиціонера автомобіля своїми руками, вам знадобляться наступні засоби:

хлоргексидин;

спеціальна піна для чищення кондиціонерів;

шланг-подовжувач;

Лізоформін 3000;

Хлорамін Б;

CRC Airco Cleaner;

PRESTO Klimaanlagen-reiniger;

LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger.

Як чистити

Насамперед, що необхідно зробити – це замінити фільтр. Можливо, неприємний запах, виникає через нього і ґрунтовне чищення кондиціонера робити зовсім не обов’язково.

Але, якщо при заміні фільтра неприємний запах не зник, чистка кондиціонера в авто, здійснюється способами, які запропоновані нижче. Оберіть і застосуйте найбільш підходящий для вас.

Спосіб 1

Перед тим, як почистити кондиціонер в машині, придбайте у спеціалізованому магазині хлоргексидин і застосуєте його таким чином:

Візьміть розпилювач. Заправте всередину 3 упаковки хлоргексидину. Обприсніть у вхідний отвір – залишки виллються через дренаж.

Спосіб 2

Частка автомобільного кондиціонера своїми руками здійснюється і спеціалізованою піною, яка продається у господарських магазинах. Якщо вирішили випробувати такий засіб, виконайте такі дії:

Візьміть шланг-подовжувач. Вставте у дренажний отвір. Струсіть піну і піднесіть ємність до шлангу-подовжувача. Утримуйте балон вертикально і запускайте піну. Зачекайте 20 хвилин – після закінчення цього часу піна перетворюється в рідину і витече через дренажний отвір. Увімкніть двигун і систему регулювання мікроклімату в машині. Направте потік повітря в напрямку ноги/обличчя. Закрийте повітрязабірник. Виставте вентилятор на максимальну швидкість. Зачиніть вікна та двері в салоні. Проводьте вентиляцію протягом 10 хвилин, але пам’ятайте, що при виконанні даної дії в салоні нікого не повинно бути. Після закінчення процедури провітріть салон авто від різкого запаху.

Спосіб 3

Чистка кондиціонера авто своїми руками за допомогою хімічних засобів.

Обов’язково застосовуйте їх за інструкцією, вказаною виробником. Однак алгоритм використання всіх цих препаратів однаковий:

Зніміть фільтр. Заповніть повітроводи обраним засобом через посадочне місце. Залишити засіб на час, зазначений в інструкції. Увімкніть систему, періодично перемикайте на різні режими роботи. Провітріть салон.

Спосіб 4 – Механічний

Так, цей вид чистки складніший від хімічної, проте він ефективніший.

Робити цю процедуру своїми руками потрібно, приготувавши всі необхідні інструменти і матеріали, адже у процесі чистки бажано замінити холодоагент, патрубки і всі ущільнювальні шайби.

Отже, перш за все знімається приладова панель, щоб отримати доступ у район грубки, де знаходиться випарник. Після чого відкачується холодоагент з системи кондиціонування. Якщо потрібно зняття грубки для доступу до патрубків випарника, то знімаємо і її. Від’єднуємо всі датчики і патрубки, що йдуть до радіатора теплообмінника, акуратно його витягаємо. Відмиваємо його мильним розчином від бруду. Після ручної чистки елементів кліматичної системи здійснюємо збірку у зворотному порядку, замінивши, якщо потрібно масло в компресорі.

Нагадаємо, 7 ознак, коли вашому авто час на СТО.