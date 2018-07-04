Як почистити кондиціонер в авто і заощадити до 1000 грн

Коли потрібно чистити кондиціонер в авто і як це зробити своїми руками, читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Кондиціонер в машині чистити обов’язково. І не лише для усунення неприємного запаху, але і для запобігання проблем зі здоров’ям.
Якщо регулярно не робити таку процедуру, в ньому накопичуються мікроби і при включенні вони починають поширюються по салону автомобіля.
Сьогодні за чистку кондиціонера на СТО просять в середньому 1000 грн. З них, можна легко заощадити більше 800-900 грн, прочистив систему своїми руками.
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Звідки запах
У системі вентиляції з’являється пил, який змішується з вологою випарника, внаслідок чого виникає сприятливе середовище для розмноження різних грибків і бактерій.
Часте включення і виключення системи регулювання мікроклімату не дає стекти і випаруватися волозі через спеціальний дренажний отвір.
Це дає можливість бактеріям швидко поширюватися, особливо при жарких кліматичних умовах, що і стає причиною неприємного запаху в машині.
Кондиціонер – це інкубатор для розмноження мікроорганізмів, адже там темно і волого. Коли ми включаємо його, ці бактерії моментально потрапляють до нас у легені.
Гаряче повітря з вулиці, потрапляючи на крижану поверхню випарника кондиціонера, різко охолоджується. При цьому на пластинах випарника осідає конденсат.
Що виправить чистка
Правильно виконана процедура дозволяє одночасно вирішити кілька проблем і зробить вашу їзду на автомобілі комфортнішою.
- Прибере неприємний запах, який розноситься по всьому салону.
- Попередить знос системи – в іншому випадку буде потрібна заміна на нове обладнання або використовуваного, а ремонт коштує не дешево.
- Не допустить проблем зі здоров’ям.
Як підготуватися
Чистка кондиціонера автомобіля не займе у вас багато часу і зусиль, якщо дотримуватися такої послідовності дій:
- Відкрийте всі вікна в салоні.
- Вимкніть кондиціонер і включіть вентиляцію.
- Висушіть випарник, що необхідно для його чистки.
- Проведіть чистку обраним засобом за інструкцією.
Чим чистити
Для того, щоб виконати чистку кондиціонера автомобіля своїми руками, вам знадобляться наступні засоби:
- хлоргексидин;
- спеціальна піна для чищення кондиціонерів;
- шланг-подовжувач;
- Лізоформін 3000;
- Хлорамін Б;
- CRC Airco Cleaner;
- PRESTO Klimaanlagen-reiniger;
- LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger.
Як чистити
Насамперед, що необхідно зробити – це замінити фільтр. Можливо, неприємний запах, виникає через нього і ґрунтовне чищення кондиціонера робити зовсім не обов’язково.
Але, якщо при заміні фільтра неприємний запах не зник, чистка кондиціонера в авто, здійснюється способами, які запропоновані нижче. Оберіть і застосуйте найбільш підходящий для вас.
Спосіб 1
Перед тим, як почистити кондиціонер в машині, придбайте у спеціалізованому магазині хлоргексидин і застосуєте його таким чином:
- Візьміть розпилювач.
- Заправте всередину 3 упаковки хлоргексидину.
- Обприсніть у вхідний отвір – залишки виллються через дренаж.
Спосіб 2
Частка автомобільного кондиціонера своїми руками здійснюється і спеціалізованою піною, яка продається у господарських магазинах. Якщо вирішили випробувати такий засіб, виконайте такі дії:
- Візьміть шланг-подовжувач.
- Вставте у дренажний отвір.
- Струсіть піну і піднесіть ємність до шлангу-подовжувача.
- Утримуйте балон вертикально і запускайте піну.
- Зачекайте 20 хвилин – після закінчення цього часу піна перетворюється в рідину і витече через дренажний отвір.
- Увімкніть двигун і систему регулювання мікроклімату в машині.
- Направте потік повітря в напрямку ноги/обличчя.
- Закрийте повітрязабірник.
- Виставте вентилятор на максимальну швидкість.
- Зачиніть вікна та двері в салоні.
- Проводьте вентиляцію протягом 10 хвилин, але пам’ятайте, що при виконанні даної дії в салоні нікого не повинно бути.
- Після закінчення процедури провітріть салон авто від різкого запаху.
Спосіб 3
Чистка кондиціонера авто своїми руками за допомогою хімічних засобів.
Обов’язково застосовуйте їх за інструкцією, вказаною виробником. Однак алгоритм використання всіх цих препаратів однаковий:
- Зніміть фільтр.
- Заповніть повітроводи обраним засобом через посадочне місце.
- Залишити засіб на час, зазначений в інструкції.
- Увімкніть систему, періодично перемикайте на різні режими роботи.
- Провітріть салон.
Спосіб 4 – Механічний
Так, цей вид чистки складніший від хімічної, проте він ефективніший.
Робити цю процедуру своїми руками потрібно, приготувавши всі необхідні інструменти і матеріали, адже у процесі чистки бажано замінити холодоагент, патрубки і всі ущільнювальні шайби.
- Отже, перш за все знімається приладова панель, щоб отримати доступ у район грубки, де знаходиться випарник.
- Після чого відкачується холодоагент з системи кондиціонування.
- Якщо потрібно зняття грубки для доступу до патрубків випарника, то знімаємо і її.
- Від’єднуємо всі датчики і патрубки, що йдуть до радіатора теплообмінника, акуратно його витягаємо.
- Відмиваємо його мильним розчином від бруду.
- Після ручної чистки елементів кліматичної системи здійснюємо збірку у зворотному порядку, замінивши, якщо потрібно масло в компресорі.
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