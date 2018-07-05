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7 тис машин за 4 години: Ford тролить Tesla

У Ford похвалилися, що їх швидкість випуску автомобілів набагато вище, ніж у конкурентів з Tesla.

Глава компанії Ford Стівен Армстронг написав, що його компанія випускає 7 тисяч машин за 4 години, у відповідь на заяву Ілона Маска про випуск 7 тисяч автомобілів Tesla за 7 днів.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Читайте: Маск знайшов шпигуна серед співробітників Tesla

Однак, за більшої швидкості випуску машин, компанія Ford дешевша за конкурента: ринкова вартість Ford оцінюється в 43 млрд доларів, а Tesla – в 54 млрд.

Нагадаємо, Київ планує переконати компанію Tesla виробляти електричні батареї в Україні.

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