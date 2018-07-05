Штрафи та конфіскація авто: поліція почала полювання на євробляхи

Поліція почала полювати на порушників з євробляхами.
Інформацію про авто на єврономерах копи вносять у систему Рубіж. Вона зчитує номер автомобіля і повідомляє, чи є він у базі розшуку.
Після цього правоохоронці мають законні підстави зупиняти і карати водіїв, авто яких перебуває в Україні в режимі тимчасового ввезення, але не зареєстроване. Тепер патрульний екіпаж не тільки бачить термін перебування авто в Україні, а й має право виписати штраф — 255 гривень.
За повторне порушення можуть забрати водійські права на півроку і навіть конфіскувати машину.
Читайте: Нововведення щодо євроблях: за що можуть оштрафувати і вилучити авто
Нагадаємо, Факти ICTV порахували, у скільки обійдеться розмитнення б/в авто в Україні, згідно з новим законопроектом №8487 Ніни Южаніної.
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