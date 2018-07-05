PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто / Штрафи та конфіскація авто: поліція почала полювання на євробляхи/

Штрафи та конфіскація авто: поліція почала полювання на євробляхи

Поліція почала полювати на порушників з євробляхами.

Інформацію про авто на єврономерах копи вносять у систему Рубіж. Вона зчитує номер автомобіля і повідомляє, чи є він у базі розшуку.

Після цього правоохоронці мають законні підстави зупиняти і карати водіїв, авто яких перебуває в Україні в режимі тимчасового ввезення, але не зареєстроване. Тепер патрульний екіпаж не тільки бачить термін перебування авто в Україні, а й має право виписати штраф — 255 гривень.

За повторне порушення можуть забрати водійські права на півроку і навіть конфіскувати машину.

Читайте: Нововведення щодо євроблях: за що можуть оштрафувати і вилучити авто

Нагадаємо, Факти ICTV порахували, у скільки обійдеться розмитнення б/в авто в Україні, згідно з новим законопроектом №8487 Ніни Южаніної.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Розмитнення авто в Україні за новим законом: скільки коштує та як порахувати
Євробляхи в Україні: скільки авто пригнали чиновники – ЗМІ
Ціни і штрафи – нововведення для авто на єврономерах
Рада планує знизити податок на ввезення авто на єврономерах
Ввезення авто в Україну
Южаніна назвала нові ставки на розмитнення авто в Україні
Авто на єврономерах: що змінить новий закон і коли вирішиться питання євроблях
В Україні посилили правила ввезення авто на єврономерах
Легалізація євроблях: у Раді назвали умову
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка