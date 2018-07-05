Тест-драйв Citroen C1: бюджетний малюк

На тест-драйві у Факти ICTV побувала 5-дверна версія Citroen C1 в максимальній комплектації і з набором додаткових опцій.

Міський хетчбек Citroen C1 дебютував в 2014 році в Женеві, а дістався до України лише в минулому році.

Citroen C1 є спільною розробкою компаній PSA Peugeot Citroen та Toyota. Його братами по платформі виступили Peugeot 107 і Toyota Aygo.

В Україні хетчбек Citroen C1 доступний в 3- і 5-дверному варіанті.

Citroen C1 пропонується c одним варіантом бензинового двигуна об’ємом 1,0 л VTi, потужністю 68 к.с. / 6000 об.хв і максимальним обертовим моментом 95 Нм / 4300 об.хв. Мотор комплектується 5-ступеневою МКПП або 5-ступеневим “роботом” (РКПП).

На вибір пропонується три варіанти комплектації: LIVE, FEEL, SHINE.

Citroen C1 в 3-дверному варіанті з двигуном 1,0 л VTi 68, МКПП і в комплектації LIVE обійдеться приблизно в $ 12 тис.

Citroen C1 в 5-дверному варіанті з двигуном 1,0 л VTi 68, МКПП і в максимальній комплектації SHINE обійдеться приблизно в $ 13,2 тис.

Якщо говорити про всі можливі додаткові опції за доплату, то це ще приблизно $ 3,7 тис.

На тест-драйві у Фактів ICTV побувала 5-дверна версія Citroen C1 в максимальній комплектації і з набором додаткових опцій.

Дизайн

Яскравий і зухвалий – перші слова, які прийшли мені в голову при зустрічі з “малюком” Citroen C1.

Спереду під подвійним блоком фар виділяються світлодіодні денні ходові вогні, які розташовані вертикально.

Citroen назвав їх “фірмовим автографом”, який повинен підкреслити технологічність міського хетчбека.

Симпатично виглядають і задні фактурні ліхтарі виступаючі за контури кузова.

Щоб розширити можливості персоналізації, французи пропонують двоколірне забарвлення кузова, як у Citroen C3 і Citroen C3 Aircross, які також побували у нас на тест-драйві.

Салон

Доступ в салон безключовий, двигун заводиться за допомогою кнопки, що особисто мене здивувало в бюджетному автомобілі. 🙂

Салон не менш яскравий, ніж екстер’єр, чого тільки вартує різнокольоровий окрас текстильного салону.

Матеріали, само собою зрозуміло, бюджетні, як і весь автомобіль в цілому. Пластик жорсткий, але не скрипучий і недоліків збірки мною помічено не було. Є й неприкриті пластиком металеві елементи на дверних картах.

Передні сидіння ковшеподібні, з механічним регулюванням. Крісла комфортні, мені зі зростом 1,87 м вдалося оптимально влаштуватися за кермом “малюка”.

Місця над головою у водія і переднього пасажира досить, навіть із запасом. В цілому, в салоні панує мінімалізм. Нічого зайвого.

На панелі приладів розташований значних розмірів спідометр, а ліворуч від нього, окремо виведений тахометр.

Бортовий комп’ютер відображається в центрі спідометра і керується спеціально виведеними кнопками на панелі приладів.

Кермо зручне, в нашій комплектації воно було зі шкіряним оздобленням.

На кермі розташоване управління телефоном і медіа.

По центру торпедо розташований екран мультимедійної системи діагоналлю 7″ дюймів. Екран зручний, меню не складне, але на початку я трохи плутався з настройками. Кілька днів достатньо, щоб почуватися “як у себе вдома “. 🙂

На дисплей виводиться мультимедіа, картинка камери заднього виду і деякі додатки смартфона, адже система підтримує функції Apple CarPlay, Android Auto і Mirror Link.

Є один USB порт, через який можна підключати свій гаджет для зарядки і синхронізації з системою. Також є роз’єм AUX для підключення носіїв з музикою.

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Музика звучить нормально, немає вад у звучанні і “хрипів”, але і відзначити особливо нічого. Всього в Citroen C1 встановлено 4 динаміки.

Під мультимедійним екраном розташований окремий блок управління клімат-контролем з інформативним дисплеєм та кнопковим управлінням.

Внизу центральної консолі знаходиться два підстаканники і ніша під телефон.

Є кишені під воду в картах дверей, а також ніша для пляшки води в бардачку, що є своєрідною фішкою Citroen C1.

Позаду місця мінімум, що очікувано. Утрьох на другому ряду буде дуже тісно, не рекомендую. 🙂

Удвох терпимо, місця над головою і для ніг впритул, але їхати можна. За налаштованим під себе водійським сидінням я на другому ряду сидінь вже упирався в переднє сидіння колінами.

На відміну від водія і переднього пасажира, ззаду немає електросклопідйомників, а вікна відкриваються лише в режим провітрювання.

Багажник в Citroen C1 невеликий, як і вся машина. Об’єм багажника становить 196/180 л (з ремкомплектом/запасним колесом).

За необхідності задній ряд сидінь можна скласти в співвідношенні 50/50. Це дозволить перевозити об’ємний і більш габаритний багаж.

Місто

Citroen C1 оснащений трициліндровим бензиновим двигуном 1,0 л VTi, потужністю 68 к.с. / 6000 об.хв і максимальним обертовим моментом 95 Нм / 4300 об.хв. Мотор працює в парі з 5-ступінчастим “роботом” (РКПП).

Так, очікувано ця парочка не демонструє захоплюючої динаміки, але і не для цього вона створена. До 100 км / год Citroen C1 розганяється за 15,9 с.

Зате вона допоможе вам заощадити на паливі, витрати якого в місті у мене становили 5,8 л / 100 км.

Як і властиво трициліндровим двигунам, зайві вібрації і шуми потрапляють в салон.

Завдяки системі допомоги при старті в гору, Citroen C1 не відкочується назад, а це важливо з роботизованою КПП.

“Робот” адекватно виконує свою функцію КПП, але специфічні ривки і смикання все ж присутні.

Підвіска у Citroen C1, на моє здивування, виявилася досить м’якою. Так, це не межа мрій, але Citroen C1 комфортний “малий”.

Спереду встановлена підвіска Макферсон, а ззаду П-подібна балка кручення.

Габарити у Citroen C1 читабельні. Паркувальних датчиків немає, але є камера заднього виду, яка завдяки вдалому розташуванню над номерним знаком дає дуже інформативну картинку.

Габаритні розміри:

Довжина 3 466 мм

Ширина 1 884 мм (з урахуванням дзеркал)

Висота 1 460 мм

Колісна база 2 340 мм

Кліренс 150 мм

Кліренс у Citroen C1 становить 150 мм. Його вистачає в місті, щоб акуратно вискочити на бордюр і безболісно проїхати “лежачих поліцейських”.

Шумоізоляція в Citroen C1 на середньому рівні. У салоні чутні потрапляння всіх камінчиків, піску, дощової води і іншого під колісні арки.

Виїжджати на Citroen C1 далеко від асфальту не варто, особливо при повнному навантаженні з чотирма людьми на борту. На пікнік на пересіченій місцевості – так, але не більше, бо ризикуєте або застрягти, або чіплятися захистом і бамперами на ямах та горбах. Citroen C1 міський мешканець, дика природа – це не його. 🙂

Citroen C1 оснащений низкою допоміжних систем безпеки, таки х як система екстреного гальмування в умовах міста (Active Safety Brake), яка асистує водієві і в разі зближення допомагає уникнути зіткнення застосувавши гальмування.

Також є і система контролю смуги руху, яка сигналізує водієві про ненавмисний з’їзд зі смуги.

Підсумок

Бюджетний, яскравий і досить функціональний Citroen C1 залишив позитивні враження після себе.

Шумоізоляцію і бюджетні матеріали перекриває приваблива вартість, а малолітражний двигун і іноді боязку КПП перекриває невелика витрата палива.

Вирішувати, як завжди, Вам. 🙂









































Тест-драйв Citroen C1: бюджетний малюк / 21 фотографий

Олесь Куниця