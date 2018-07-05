Тест-драйв Citroen C1: бюджетний малюк

На тест-драйві у Факти ICTV побувала 5-дверна версія Citroen C1 в максимальній комплектації і з набором додаткових опцій.
Міський хетчбек Citroen C1 дебютував в 2014 році в Женеві, а дістався до України лише в минулому році.
Citroen C1 є спільною розробкою компаній PSA Peugeot Citroen та Toyota. Його братами по платформі виступили Peugeot 107 і Toyota Aygo.
В Україні хетчбек Citroen C1 доступний в 3- і 5-дверному варіанті.
Citroen C1 пропонується c одним варіантом бензинового двигуна об’ємом 1,0 л VTi, потужністю 68 к.с. / 6000 об.хв і максимальним обертовим моментом 95 Нм / 4300 об.хв. Мотор комплектується 5-ступеневою МКПП або 5-ступеневим “роботом” (РКПП).
На вибір пропонується три варіанти комплектації: LIVE, FEEL, SHINE.
Citroen C1 в 3-дверному варіанті з двигуном 1,0 л VTi 68, МКПП і в комплектації LIVE обійдеться приблизно в $ 12 тис.
Citroen C1 в 5-дверному варіанті з двигуном 1,0 л VTi 68, МКПП і в максимальній комплектації SHINE обійдеться приблизно в $ 13,2 тис.
Якщо говорити про всі можливі додаткові опції за доплату, то це ще приблизно $ 3,7 тис.
На тест-драйві у Фактів ICTV побувала 5-дверна версія Citroen C1 в максимальній комплектації і з набором додаткових опцій.
Дизайн
Яскравий і зухвалий – перші слова, які прийшли мені в голову при зустрічі з “малюком” Citroen C1.
Спереду під подвійним блоком фар виділяються світлодіодні денні ходові вогні, які розташовані вертикально.
Citroen назвав їх “фірмовим автографом”, який повинен підкреслити технологічність міського хетчбека.
Симпатично виглядають і задні фактурні ліхтарі виступаючі за контури кузова.
Щоб розширити можливості персоналізації, французи пропонують двоколірне забарвлення кузова, як у Citroen C3 і Citroen C3 Aircross, які також побували у нас на тест-драйві.
Салон
Доступ в салон безключовий, двигун заводиться за допомогою кнопки, що особисто мене здивувало в бюджетному автомобілі. 🙂
Салон не менш яскравий, ніж екстер’єр, чого тільки вартує різнокольоровий окрас текстильного салону.
Матеріали, само собою зрозуміло, бюджетні, як і весь автомобіль в цілому. Пластик жорсткий, але не скрипучий і недоліків збірки мною помічено не було. Є й неприкриті пластиком металеві елементи на дверних картах.
Передні сидіння ковшеподібні, з механічним регулюванням. Крісла комфортні, мені зі зростом 1,87 м вдалося оптимально влаштуватися за кермом “малюка”.
Місця над головою у водія і переднього пасажира досить, навіть із запасом. В цілому, в салоні панує мінімалізм. Нічого зайвого.
На панелі приладів розташований значних розмірів спідометр, а ліворуч від нього, окремо виведений тахометр.
Бортовий комп’ютер відображається в центрі спідометра і керується спеціально виведеними кнопками на панелі приладів.
Кермо зручне, в нашій комплектації воно було зі шкіряним оздобленням.
На кермі розташоване управління телефоном і медіа.
По центру торпедо розташований екран мультимедійної системи діагоналлю 7″ дюймів. Екран зручний, меню не складне, але на початку я трохи плутався з настройками. Кілька днів достатньо, щоб почуватися “як у себе вдома “. 🙂
На дисплей виводиться мультимедіа, картинка камери заднього виду і деякі додатки смартфона, адже система підтримує функції Apple CarPlay, Android Auto і Mirror Link.
Є один USB порт, через який можна підключати свій гаджет для зарядки і синхронізації з системою. Також є роз’єм AUX для підключення носіїв з музикою.
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Музика звучить нормально, немає вад у звучанні і “хрипів”, але і відзначити особливо нічого. Всього в Citroen C1 встановлено 4 динаміки.
Під мультимедійним екраном розташований окремий блок управління клімат-контролем з інформативним дисплеєм та кнопковим управлінням.
Внизу центральної консолі знаходиться два підстаканники і ніша під телефон.
Є кишені під воду в картах дверей, а також ніша для пляшки води в бардачку, що є своєрідною фішкою Citroen C1.
Позаду місця мінімум, що очікувано. Утрьох на другому ряду буде дуже тісно, не рекомендую. 🙂
Удвох терпимо, місця над головою і для ніг впритул, але їхати можна. За налаштованим під себе водійським сидінням я на другому ряду сидінь вже упирався в переднє сидіння колінами.
На відміну від водія і переднього пасажира, ззаду немає електросклопідйомників, а вікна відкриваються лише в режим провітрювання.
Багажник в Citroen C1 невеликий, як і вся машина. Об’єм багажника становить 196/180 л (з ремкомплектом/запасним колесом).
За необхідності задній ряд сидінь можна скласти в співвідношенні 50/50. Це дозволить перевозити об’ємний і більш габаритний багаж.
Місто
Citroen C1 оснащений трициліндровим бензиновим двигуном 1,0 л VTi, потужністю 68 к.с. / 6000 об.хв і максимальним обертовим моментом 95 Нм / 4300 об.хв. Мотор працює в парі з 5-ступінчастим “роботом” (РКПП).
Так, очікувано ця парочка не демонструє захоплюючої динаміки, але і не для цього вона створена. До 100 км / год Citroen C1 розганяється за 15,9 с.
Зате вона допоможе вам заощадити на паливі, витрати якого в місті у мене становили 5,8 л / 100 км.
Як і властиво трициліндровим двигунам, зайві вібрації і шуми потрапляють в салон.
Завдяки системі допомоги при старті в гору, Citroen C1 не відкочується назад, а це важливо з роботизованою КПП.
“Робот” адекватно виконує свою функцію КПП, але специфічні ривки і смикання все ж присутні.
Підвіска у Citroen C1, на моє здивування, виявилася досить м’якою. Так, це не межа мрій, але Citroen C1 комфортний “малий”.
Спереду встановлена підвіска Макферсон, а ззаду П-подібна балка кручення.
Габарити у Citroen C1 читабельні. Паркувальних датчиків немає, але є камера заднього виду, яка завдяки вдалому розташуванню над номерним знаком дає дуже інформативну картинку.
Габаритні розміри:
- Довжина 3 466 мм
- Ширина 1 884 мм (з урахуванням дзеркал)
- Висота 1 460 мм
- Колісна база 2 340 мм
- Кліренс 150 мм
Кліренс у Citroen C1 становить 150 мм. Його вистачає в місті, щоб акуратно вискочити на бордюр і безболісно проїхати “лежачих поліцейських”.
Шумоізоляція в Citroen C1 на середньому рівні. У салоні чутні потрапляння всіх камінчиків, піску, дощової води і іншого під колісні арки.
Виїжджати на Citroen C1 далеко від асфальту не варто, особливо при повнному навантаженні з чотирма людьми на борту. На пікнік на пересіченій місцевості – так, але не більше, бо ризикуєте або застрягти, або чіплятися захистом і бамперами на ямах та горбах. Citroen C1 міський мешканець, дика природа – це не його. 🙂
Citroen C1 оснащений низкою допоміжних систем безпеки, таки х як система екстреного гальмування в умовах міста (Active Safety Brake), яка асистує водієві і в разі зближення допомагає уникнути зіткнення застосувавши гальмування.
Також є і система контролю смуги руху, яка сигналізує водієві про ненавмисний з’їзд зі смуги.
Підсумок
Бюджетний, яскравий і досить функціональний Citroen C1 залишив позитивні враження після себе.
Шумоізоляцію і бюджетні матеріали перекриває приваблива вартість, а малолітражний двигун і іноді боязку КПП перекриває невелика витрата палива.
Вирішувати, як завжди, Вам. 🙂
Олесь Куниця