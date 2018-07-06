Чому водії засинають за кермом – причина

Вчені назвали причину, чому водії засинають за кермом. Це відбуваються через вібрації самого автомобіля.

Про це розповіли наукові співробітники Мельбурнського королівського технологічного університету, передає Maximum FM.

Фахівці проаналізували дані здоров’я 15 добровольців. Експерти стежили за ритмом серця водіїв. Під час тестування учасники експерименту рухалися на симуляторі кабіни автомобіля. Технологія імітувала монотонний рух по двосмуговій трасі

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Ті хто піддавався низькочастотним вібраціям (4-7 герц), позіхали вже через 15 хвилин. Рівень сонливості через 30 хвилин збільшився ще більше, а через годину люди просто занурювалися в сон.

Водночас вчені відзначають, що водії були бадьоріші при вібрації на інших частотах.

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