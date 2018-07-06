У Києві автомобілісти провчили водія на Porsche

У Києві із зустрічної смуги видавили Porsche.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
На опублікованому ролику видно, як водії не дозволяють проїхати водієві чорного Porsche Cayenne по зустрічній. Події відбуваються на вулиці Олени Теліги.
Водієві доводиться поступово здавати назад, а у підсумку все-таки поступитися і розвернутися на потрібну смугу руху.
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До речі, у Києві водій вирішив з’їхати по сходах і застряг.
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