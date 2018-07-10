Франкенштейн у світі авто: саморобний “позашляховик” потрапив на фото у Харкові

У Харкові помітили саморобний “позашляховик”, зроблений з декількох автомобілів.
Часом на вітчизняних дорогах можна помітити саморобні автомобілі, деякі з яких вражають своїм виглядом. Саме таку машину днями зняли в Харкові, пише Автоцентр.
Що це за автомобіль, неясно – можна лише говорити про те, що перед нами а-ля позашляховик. У машини перед запозичений у ГАЗ-69, а більша частина кузова – у старої Audi або Volkswagen (можливо). Також саморобний всюдихід оснастили потужним кенгурятником.
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До слова, раніше в Києві сфотографували “авто з зомбі-апокаліпсису”.
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