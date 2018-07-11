У центрі Києва заблоковано рух через акцію протесту громадської організації АвтоЄвроСила, що вимагає знизити митні платежі.

Мітинг АвтоЄвроСили розпочався від 6 ранку 11 липня. До урядового кварталу прибули близько 10 тис. автомобілів з усієї країни.

Мета акції – відстояти права українців на доступні транспортні засоби, а також прибрати наказ Кабміну проти доступного розмитнення авто.

– Понад 20 тис. активістів готові до проведення безстрокової Акції протесту біля Кабміну та ВРУ, – йдеться у повідомленні організації.

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Фото: Alexandr/DTP KIEV INFO

Фото: Alexandr/DTP KIEV INFO

Фото: Alexandr/DTP KIEV INFO

Фото: Alexandr/DTP KIEV INFO

Фото: Dmitriy/DTP KIEV INFO Фото: Dmitriy/DTP KIEV INFO Мітинг під Радою: рух у центрі Києва заблокували євробляхери / 6 фотографий

До слова, в Києві на вулицях Саксаганського та Толстого прорвало каналізаційний колектор, через що утворилося провалля.

Фото: Alexandr/DTP KIEV INFO