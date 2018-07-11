Мітинг євробляхерів під Радою – відповідь Южаніної

Жодних винятків для окремих категорій громадян законопроекти по авто на єврономерах не передбачають. Ставки будуть єдиними для всіх громадян України.

Про це заявила глава комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, пише Інтерфакс-Україна.

– Якщо ми зараз зробимо якісь винятки для одних, утискаючи інших, то громадяни, які сплатили податки, зможуть подавати позови на нашу країну про повернення сплачених податків. Такого допускати не можна, повинні бути єдині ставки для всіх громадян, – сказала нардеп.

Вона нагадала, що законопроекти про внесення змін до Податкового та Митного кодексу (№8487 і №8488), спрямовані на вирішення питання з ввезеними в Україну автомобілями на єврономерах.

За її словами, законопроекти пропонують змінити систему визначення акцизного податку з авто. Це нова система, з новим підходом, з новою логікою, з прозорою схемою розрахунку кожним громадянином суми акцизного податку.

Нагадаємо, сьогодні у центрі Києва заблоковано рух через акцію протесту громадської організації АвтоЕвроСила, що вимагає знизити митні платежі.