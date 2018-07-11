Розмитнення авто в Україні за новим законом: скільки коштує та як порахувати

Факти ICTV порахували, у скільки обійдеться розмитнення б/в авто в Україні, згідно з новим законопроектом №8487 Ніни Южаніної про оподаткування легкових транспортних засобів, а також створили зручну таблицю підрахунку.

Розмитнення авто в Україні значно зміниться, якщо Верховна Рада все-таки розгляне законопроекти, які покликані вирішити проблему авто на єврономерах.

15 червня група народних депутатів, в тому числі глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, зареєструвала в парламенті два законопроекти: зі змінами до Податкового кодексу про зниження акцизного податку з автомобілів ( №8487), а також про заборону на митне оформлення машин, які не відповідають стандартам Євро-5, і посилення контролю за переміщенням і використанням авто, зареєстрованих в інших державах ( №8488).

Очікувалося, що Рада розгляне їх 19 червня, однак справа до цього так і не дійшла.

Ми поки вирішили подивитися, як порахувати розмитнення авто з Європи, враховуючи зміни, які пропонують.

Акциз

Так, згідно зі змінами в основі розрахунку акцизного податку на авто – базові ставки для одиниці авто: з бензиновим двигуном – €50, з дизельним двигуном – €75 , із застосуванням до них коефіцієнтів.

Ставка (акцизу) = Ставка (базова) х К двигуна х К віку

Звернемо увагу, що коефіцієнт віку дорівнює кількості повних календарних років (З року, наступного після року випуску авто. – Ред.). Для нових і вживаних не більше одного року авто, коефіцієнт дорівнює 1.

Додатково

Відзначимо, крім акцизу також доведеться заплатити ПДВ, ввізне мито і платіж до Пенсійного фонду.

Наприклад, підрахуємо, у скільки нам обійдеться BMW 520 2012 року випуску (5 повних років).

Середня вартість такого авто в Литві складе €13 000. Двигун – 2.0.

Акциз: €50 (базова ставка) * 2 (2000 см3/1000) * 5 (років) = €500.

Підсумкова вартість BMW 520: €13 000 (ціна) + €1300 (мито) + €500 (акциз) + € 2960 (ПДВ) + €520 (4% Пенсійний фонд) = €18 280.

Раніше Факти ICTV писали про те, які ще очікуються нововведення для авто на єврономерах.

Дивіться докладніше, що змінить новий закон в розмитненні авто, скільки це коштуватиме і які очікуються штрафи в сюжеті Фактів ICTV: