Перереєстрація автомобіля: які документи потрібні у 2018 році

Правила реєстрації автомобілів в Україні змінюються дуже часто і люди плутаються в тому, що потрібно зробити при покупці б/в автомобіля. Факти ICTV зібрали всі необхідні документи і процедури для переоформлення авто.

Чи потрібно оглядати авто?

При покупці б/в автомобіля і його переоформлення на іншого власника обов’язковий огляд. Це означає, що його потрібно надати експерту на огляд. Однак перевірка на виявлення відповідності номерних знаків кузова, арештів та інших особливостей не обов’язкова. При бажанні від неї можна повністю відмовитися. Тим не менш, багато хто рекомендує покупцям авто замовити цю послугу, щоб перестрахуватися.

Договір купівлі-продажу автомобіля оформляється тільки безкоштовно. Його можна оформити в усіх відділеннях сервісних центрів МВС без винятку. Відмовити в цьому вам не можуть.

Які документи знадобляться?

На сьогодні для того, щоб переоформити автомобіль вам знадобляться наступні документи:

паспорт та ідентифікаційний код продавця;

паспорт та ідентифікаційний код покупця;

техпаспорт автомобіля;

документи про право власності;

заява на перереєстрацію (його можна оформити в центрі МВС);

оцінка вартості транспорту.

Останній пункт знадобиться тільки в тому випадку, якщо при покупці авто виникає необхідність заплатити податки. Оскільки ця норма часто змінюється, то краще перевірити актуальні умови самостійно.

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Крім того, при переоформленні автомобіля можна залишити старі номери, але тільки у тому випадку, якщо власник машини не висловлюється проти цього і номери оформлені за новими правилами ДЕСТ. Якщо вони не відповідають новим стандартам, то їх можна переробити, заплативши близько 200 грн.

Як проходить процедура переоформлення?

Для переоформлення авто вам необхідно приїхати в сервісний центр МВС з продавцем/покупцем авто, де потрібно знайти вільного фахівця і попросити допомогти з оформленням безкоштовного договору купівлі-продажу.

Після його оформлення необхідні документи потрібно передати співробітнику центру. Бажано заздалегідь зробити їх копії. Далі співробітнику сервісного центру буде потрібно оглянути автомобіль, що займе всього кілька хвилин.

Тільки після цього протягом півгодини будуть підготовлені нові документи і номерні знаки автомобіля, якщо це буде потрібно.

До слова, Факти ICTV порахували, у скільки обійдеться розмитнення б/в авто в Україні, згідно з новим законопроектом №8487 Ніни Южаніної про оподаткування легкових транспортних засобів, а також створили зручну таблицю підрахунку.