В Україні подорожчав автогаз – де і на скільки

В Україні в період з 13 по 16 липня на більшості АЗС зросли ціни на автогаз та наближаються до 14 грн/л.
Про це enkorr повідомили в Консалтинговій групі А-95.
На станціях WOG і SOCAR автогаз подорожчав на 16 коп./л і 24 коп./л, – до 13,96 грн/л і 13,00 грн/л, відповідно. На станціях Glusco і KLO вартість автогазу зросла на 20 коп./л і 26 коп./л – до 13,59 грн/л і 13,95 грн/л.
AMIC, Shell, Автотранс, БРСМ-Нафта, Авіас, Chipo, Азовнефтепродукт, Укрнафта, Mango, Jazz Oil і Luxwen підвищили ціни на 1-30 коп./л.
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Середня ціна автогазу по Україні 16 липня склала 13,51 грн/л (+6 коп./Л).
Нагадаємо, у кінці минулого місяця спостерігалося зниження цін на бензин.
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