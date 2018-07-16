PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто / В Україні подорожчав автогаз - де і на скільки/

В Україні подорожчав автогаз – де і на скільки

В Україні в період з 13 по 16 липня на більшості АЗС зросли ціни на автогаз та наближаються до 14 грн/л.

Про це enkorr повідомили в Консалтинговій групі А-95.

На станціях WOG і SOCAR автогаз подорожчав на 16 коп./л і 24 коп./л, – до 13,96 грн/л і 13,00 грн/л, відповідно. На станціях Glusco і KLO вартість автогазу зросла на 20 коп./л і 26 коп./л – до 13,59 грн/л і 13,95 грн/л.

AMIC, Shell, Автотранс, БРСМ-Нафта, Авіас, Chipo, Азовнефтепродукт, Укрнафта, Mango, Jazz Oil і Luxwen підвищили ціни на 1-30 коп./л.

Читайте: Перереєстрація автомобіля: які документи потрібні у 2018 році

Середня ціна автогазу по Україні 16 липня склала 13,51 грн/л (+6 коп./Л).

Нагадаємо, у кінці минулого місяця спостерігалося зниження цін на бензин.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка