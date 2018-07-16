Як заощадити на покупці авто

Купівля автомобіля – приємне, але витратне заняття. Як заощадити на покупці нового або б/в автомобіля, розкажуть Факти ICTV.

Кожен хто, стикався з бажанням купить новий або б/в автомобіль, думав про те, як можна заощадити на покупці. Ми зібрали поради, які в цьому допоможуть.

Як заощадити на покупці нового авто

Акції та спецпропозиції. Часто офіційні дилери пропонують різні знижки на автомобілі.

Тоді нову машину можна придбати з великою економією або з різними спеціальними умовами (наприклад, зимові шини та безкоштовне ТО).

Торг. У дилерів є своя маржа, тому вони можуть трохи знизити ціну для продажу авто.

Час покупки. Машину краще купувати в кінці кварталу. Тоді дилерам потрібно виконувати план, тому вони підуть на різні умови.

“Застояне” авто. Якщо машина стоїть досить довго, дилеру доведеться викупити її в імпортера, що не зовсім вигідно.

Не лінуйтеся шукати. Краще об’їхати кілька дилерських центрів і знайти найкращі умови. Витрачений час точно компенсується вигідними пропозиціями.

Реклама. Якщо реклами стає багато, значить є причини для швидкого продажу авто. Відповідно його можна купити дешевше.

Старі моделі. Розгляньте купівлю автомобілів минулих років випуску. Часто на них пропонують великі знижки.

Оплата. Часто при повній оплаті готівкою надають знижку. Обов’язково уточніть, чи будуть якісь поступки, якщо ви одразу надасте суму.

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Як заощадити на покупці б/в авто

Купівля вживаного автомобіля пов’язана з певним ризиком, тому слід поставитися до цього серйозно.

Ціну в оголошенні власник авто вказує самостійно. Тому якщо надати йому низку аргументів про те, що машина не варта заявленої суми, можна непогано заощадити.

Спершу оберіть топ оголошень, які вам найбільше підходять. Обов’язково покажіть їх друзям або родичам.

Коли ви відсіяли всі невідповідні для вас варіанти, зверніться до автоекспертів за діагностикою автомобіля.

Автоексперт допоможе зрозуміти поточний стан машини, а також дасть низку вагомих аргументів для торгу з власником.

Коли ви отримаєте детальний звіт з усіма недоліками автомобіля, зможете вирішувати, наскільки вони критичні саме для вас.

Крім того, ви будете розуміти, чи можна усунути недоліки після купівлі чи не варто усувати зовсім.

Головне правило при купівлі б/в автомобіля – не поспішати. Не давайте завдаток продавцеві, якщо він говорить про натовпі покупців і чергу на авто.

Так ви ризикуєте натрапити на вмілого афериста.

До слова, пригнати авто з Європи можна за 4-6 днів. Ми вже писали, як купити машину закордоном у 7 простих етапів.