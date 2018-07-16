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З цукру і льону: створено унікальний електрокар

Студенти Технічного університету Ейндховена представили прототип електромобіля, що може біологічно розкладатися.

Кузовні панелі, шасі і деталі інтер’єру машини зроблені з льняного волокна і цукру. Розрахункове споживання енергії електрокара еквівалентно витраті одного літра палива на 300 кілометрів пробігу, пише Motor.

В основі електрокара, який отримав назву Noah, лежить шасі з сендвіч-панелей, у складі яких льон і біопластик (виготовляється з цукру). Кузовні панелі виконані з лляних матів, з’єднаних біогумою.

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З цукру і льону: створено унікальний електрокар / 2 фотографии

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Відзначається, що для виробництва біоматеріалів необхідно в 6 разів менше енергії, ніж для виробництва звичного алюмінію або вуглепластика. При цьому панелі з льону виходять досить міцними і навіть придатні для створення зон деформації.

Нагадаємо, у США військові створили трикутне колесо, яке змінює форму на ходу.

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