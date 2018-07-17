Nissan Leaf E-Plus 2019: 200 коней і 320 км пробігу

Nissan Leaf E-Plus – нове покоління електромобілів зі збільшеним пробігом.

Виданню Autoguide вдалося дізнатися ключові подробиці про майбутню новинку Nissan Leaf 2.

Директор Nissan з електромобільного маркетингу Брайан Марані підтвердив, що новинка отримає назву Leaf E-Plus і з’явиться у продажу в 2019 році. Її головна відмінність складатиметься не тільки в батареї більшої ємності, а й збільшеній потужності силової установки.

Так, потужність Nissan Leaf E-Plus складе 200 к.с., що на 50 сил більше, ніж у базового хетча. Батарею ж йому буде встановлено на 60 кВтг (+20 кВтг) – її вистачить на подолання відстані в 321 км. Також автомобіль отримає прискорену зарядку – на 22 кВт.

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Швидше за все, Nissan Leaf 60 kWh дебютує восени – або у вересні на Паризькому автосалоні, або в листопаді на Лос-Анджелеському мотор-шоу.

Нагадаємо, раніше Nissan показала модель Leaf 2018 у версії кабріолет.