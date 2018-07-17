Реєстрація авто в Україні: документи і ціна

Як поставити авто на облік в Україні в 2018 році – Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати при реєстрації автомобіля: список документів, ціни, процедури.
Почнемо з того, що звичного для багатьох МРЕВ не існує. Тепер за реєстрацію автомобілів відповідають Територіальні сервісні відділення МВС.
Які документи знадобляться
- заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ)
- паспорт
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (Ідентифікаційний номер)
- документ, що підтверджує правомірність придбання авто
- документ, де зазначена вартість транспортного засобу
- документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху
- платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію
Ціна питання
Для транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 525,47 грн
- послуга — 152,63 грн
- державний номерний знак — 171,84 грн
- бланк свідоцтва — 201 грн
Для транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) —562,99 грн
- послуга — 190,15 грн
- державний номерний знак — 171,84 грн
- бланк свідоцтва — 201 грн
Збір у Пенсійний фонд:
- вартість авто не перевищує або дорівнює 290 730 грн –3%
- вартість авто більше ніж 290 730 грн або дорівнює 510 980 грн – 4%
- вартість авто більше ніж 510 980 грн – 5%.
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Раніше Факти ICTV писали, як перереєструвати автомобіль в Україні.