PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто / Реєстрація авто в Україні: документи і ціна/

Реєстрація авто в Україні: документи і ціна

Як поставити авто на облік в Україні в 2018 році – Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати при реєстрації автомобіля: список документів, ціни, процедури.

Почнемо з того, що звичного для багатьох МРЕВ не існує. Тепер за реєстрацію автомобілів відповідають Територіальні сервісні відділення МВС.

Які документи знадобляться

  • заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ)
  • паспорт
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (Ідентифікаційний номер)
  • документ, що підтверджує правомірність придбання авто
  • документ, де зазначена вартість транспортного засобу
  • документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху
  • платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію

Ціна питання

Для транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 525,47 грн

  • послуга — 152,63 грн
  • державний номерний знак — 171,84 грн
  • бланк свідоцтва — 201 грн

Для транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) —562,99 грн

  • послуга — 190,15 грн
  • державний номерний знак — 171,84 грн
  • бланк свідоцтва — 201 грн

Збір у Пенсійний фонд:

  • вартість авто не перевищує або дорівнює 290 730 грн –3%
  • вартість авто більше ніж 290 730 грн або дорівнює 510 980 грн – 4%
  • вартість авто більше ніж 510 980 грн – 5%.

Читайте: Як і де купити авто в Європі: 7 етапів

Раніше Факти ICTV писали, як перереєструвати автомобіль в Україні.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка