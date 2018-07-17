Реєстрація авто в Україні: документи і ціна

Як поставити авто на облік в Україні в 2018 році – Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати при реєстрації автомобіля: список документів, ціни, процедури.

Почнемо з того, що звичного для багатьох МРЕВ не існує. Тепер за реєстрацію автомобілів відповідають Територіальні сервісні відділення МВС.

Які документи знадобляться

заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ)

паспорт

реєстраційний номер облікової картки платника податків (Ідентифікаційний номер)

документ, що підтверджує правомірність придбання авто

документ, де зазначена вартість транспортного засобу

документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху

платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію

Ціна питання

Для транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 525,47 грн

послуга — 152,63 грн

державний номерний знак — 171,84 грн

бланк свідоцтва — 201 грн

Для транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) —562,99 грн

послуга — 190,15 грн

державний номерний знак — 171,84 грн

бланк свідоцтва — 201 грн

Збір у Пенсійний фонд:

вартість авто не перевищує або дорівнює 290 730 грн –3%

вартість авто більше ніж 290 730 грн або дорівнює 510 980 грн – 4%

вартість авто більше ніж 510 980 грн – 5%.

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Раніше Факти ICTV писали, як перереєструвати автомобіль в Україні.