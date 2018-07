Rolls-Royce представив літаюче таксі

Компанія Rolls-Royce планує поставити літаюче таксі EVTOL на конвеєр у 2020 році.

Прототип, що отримав робочу назву EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing), було представлено на авіасалоні Фарнборо, що проходить у Великій Британії.

Передбачається, що літаюче таксі, оснащене шістьма електродвигунами, зможе перевозити до п’яти чоловік. EVTOL, йдеться в поширеному компанією повідомленні, зможе розвивати швидкість до 400 км/год, а максимальна дальність польоту складе 800 кілометрів, передає Медуза.

Від конкурентів, вказала компанія, EVTOL відрізняє здатністю вертикального зльоту і посадки.

У серійне виробництво літаюче таксі планується запустити на початку 2020-х років. Передбачається можливість створення як громадської, так і військової модифікацій EVTOL.

До слова, раніше людство вже спостерігало за першим польотом аеротаксі Vahana.