Розмитнення авто на єврономерах – нова формула

В Україні запропонували змінити формулу розрахунку ставки по розмитненню автомобілів з європейською реєстрацією.
Нову рекомендацію на розгляд комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики вніс депутат від фракції Народний фронт Олександр Дроздик.
Про це у Facebook повідомив глава організації Київ Автомобільний Олексій Мкртчян.
Зокрема, ініціатива депутата заключається у розрахунку розмитнення за формулою: Ставка = Ставка (базова) х К (двигун) х К (викид).
Ставка (базова) складе 50 євро за один транспортний засіб з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом, а також 75 євро – з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем).
К (двигун) – коефіцієнт, який визначається діленням об’єму циліндрів двигуну внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см;
К (викид) – коефіцієнт, який визначається у залежності від відповідності транспортного засобу європейському екостандарту для автомобілів:
- 1988-1991 років випуску – 10;
- 1992-1994 років випуску – 7,5;
- 1995-1998 років випуску – 5,0;
- 1999-2004 років випуску – 2,5;
- 2005-2008 років випуску – 2,0;
- 2009-2014 років випуску – 1,5;
- з 2015 року випуску – 1,0;
У результаті розмитнення, наприклад, європейського Volkswagen Golf 2005 року випуску з об’ємом двигуна 1.6 обійдеться українцю у $160 (ставка $50 х К (двигун) 1.6 х К (викид) 2).
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Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.
ФОТО: Рixabay