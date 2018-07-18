Розмитнення авто на єврономерах – нова формула

В Україні запропонували змінити формулу розрахунку ставки по розмитненню автомобілів з європейською реєстрацією.

Нову рекомендацію на розгляд комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики вніс депутат від фракції Народний фронт Олександр Дроздик.

Про це у Facebook повідомив глава організації Київ Автомобільний Олексій Мкртчян.

Зокрема, ініціатива депутата заключається у розрахунку розмитнення за формулою: Ставка = Ставка (базова) х К (двигун) х К (викид).

Ставка (базова) складе 50 євро за один транспортний засіб з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом, а також 75 євро – з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем).

К (двигун) – коефіцієнт, який визначається діленням об’єму циліндрів двигуну внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см;

К (викид) – коефіцієнт, який визначається у залежності від відповідності транспортного засобу європейському екостандарту для автомобілів:

1988-1991 років випуску – 10;

1992-1994 років випуску – 7,5;

1995-1998 років випуску – 5,0;

1999-2004 років випуску – 2,5;

2005-2008 років випуску – 2,0;

2009-2014 років випуску – 1,5;

з 2015 року випуску – 1,0;

У результаті розмитнення, наприклад, європейського Volkswagen Golf 2005 року випуску з об’ємом двигуна 1.6 обійдеться українцю у $160 (ставка $50 х К (двигун) 1.6 х К (викид) 2).

Читайте: Реєстрація авто в Україні: документи і ціна



Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.

ФОТО: Рixabay