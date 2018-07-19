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Німці будують в Україні завод із виробництва комплектуючих для електрокарів

Німецька компанія Sumitomo Electric Bordnetze будує у Хмельницькому завод з виробництва комплектующих для авто. Завершення будівництва першої черги заводу з виробництва зв’язки для електромобілів заплановано до кінця вересня.

Про це повідомляє finance.ua.

Створене підприємство випускатиме високовольтну кабельну зв’язку для електромобілів різних марок.

На реалізацію проекту буде інвестовано не менше €6 млн.

Німеччина вже має кілька заводів в Україні. Перше підприємство було створене в Тернополі.

Подібні заводи є також у Чернівцях і на Тернопільщині. На цих заводах працюють п’ять тисяч співробітників.

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До слова, Sumitomo Electric Bordnetze — світовий постачальник електронних джгутів і компонентів для міжнародної автомобільної промисловості.

Компанія виробляє кабелі для електромобілів Volkswagen, Audi, SEAT, Porsche, Bentley.

Нагадаємо, Омелян вирішив переконати Tesla виробляти батареї в Україні.

ФотоMason Jones/Unsplash

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