PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто / У Києві Toyota Fortuner протаранив KIA Ceed, щоб звільнити собі проїзд/

У Києві Toyota Fortuner протаранив KIA Ceed, щоб звільнити собі проїзд

У Києві на в’їзді в зону відпочинку Труханового острова водій Toyota “проштовхнув” KIA, який заблокував проїзд.

На зону відпочинку на Трухановому пропускають вибірково, за перепустками чи за додаткову оплату.

Водія на KIA не пустили, оскільки його номера не було в “базі”, а оплачувати він відмовився, – повідомляє Київ Оперативний.

Водій поставив авто на проїзді, заблокувавши рух, і викликав поліцію.

Однак у водія на Toyota, який їхав позаду, здали нерви – і він вирішив посунути KIA.

Коли чоловік звільнив собі проїзд, він просто поїхав.

Читайте: Монтажна піна та смітник на лобовому склі. Як карають героїв парковки

Нагадаємо, як у Києві автомобілісти провчили водія на Porsche.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

подорожание проезда
Київрада не скасує здорожчання проїзду до аудиту
Німці будують в Україні завод із виробництва комплектуючих для електрокарів
Проект Петрука неефективний для розв’язки на Шулявці – експерт
Утеплив фасад пінопластом: у Києві зіпсували відомий мурал
Реєстрація авто в Україні: документи і ціна
молитва за проезд
Приходь і молися: у киян з’явився “шанс” знизити вартість проїзду
Кличко відкрив унікальні сходи з Пейзажної алеї до урочища Гончарі-Кожум’яки
На місці Жулян хочуть побудувати мікрорайон – депутат Київради
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка