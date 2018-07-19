У Києві Toyota Fortuner протаранив KIA Ceed, щоб звільнити собі проїзд

У Києві на в’їзді в зону відпочинку Труханового острова водій Toyota “проштовхнув” KIA, який заблокував проїзд.

На зону відпочинку на Трухановому пропускають вибірково, за перепустками чи за додаткову оплату.

Водія на KIA не пустили, оскільки його номера не було в “базі”, а оплачувати він відмовився, – повідомляє Київ Оперативний.

Водій поставив авто на проїзді, заблокувавши рух, і викликав поліцію.

Однак у водія на Toyota, який їхав позаду, здали нерви – і він вирішив посунути KIA.

Коли чоловік звільнив собі проїзд, він просто поїхав.

Читайте: Монтажна піна та смітник на лобовому склі. Як карають героїв парковки

Нагадаємо, як у Києві автомобілісти провчили водія на Porsche.