Ловили 10 людей: оленятко влаштувало переполох в автосалоні і розбило вітрину

В один з московських салонів випадково забігло оленя. Тварина у паніці ледь не розтрощила все навколо, а потім вирвалася на волю через вікно вітрини.
У результаті тварина пробила скло вітрини і вибігла на вулицю.
Співробітники закладу намагалися зловити звіра, але у них нічого не вийшло.
В один з моментів оленятко підбігло до дорогого автомобіля. Автор відео, злякавшись за машину, крикнув: Тільки не Мерседес!
Тварину вдалося зловити співробітникам, розташованого поруч з техцентром, спортивного клубу.
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До речі, нахабний птах показав стаду корів “айкідо”.
ВІДЕО: Kia Moscow
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