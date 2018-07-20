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Ловили 10 людей: оленятко влаштувало переполох в автосалоні і розбило вітрину

В один з московських салонів випадково забігло оленя. Тварина у паніці ледь не розтрощила все навколо, а потім вирвалася на волю через вікно вітрини.

У результаті тварина пробила скло вітрини і вибігла на вулицю.

Співробітники закладу намагалися зловити звіра, але у них нічого не вийшло.

В один з моментів оленятко підбігло до дорогого автомобіля. Автор відео, злякавшись за машину, крикнув: Тільки не Мерседес!

Тварину вдалося зловити співробітникам, розташованого поруч з техцентром, спортивного клубу.


Читайте: Під Києвом лось розгулював серед людей

До речі, нахабний птах показав стаду корів “айкідо”.

ВІДЕО: Kia Moscow

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