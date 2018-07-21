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Як економити бензин – 10 перевірених порад

Підвищення цін на бензин добре стимулює подумати про те, щоб почати економити на поїздках на авто. Але не поспішайте ставити свого залізного коня в гараж. Факти зібрали прості поради, дотримуючись яких ви зможете заощадити до 20% витрат на паливо.

Як правильно розплачуватися

Багато автозаправок пропонують дисконтні карти, які можуть вам давати знижку або можливість накопичувати бонуси. Не соромтеся брати такі карти, а краще самим питати у продавців. Навіть мізерна знижка за рік допоможе заощадити певну суму грошей.

Промоніторьте бонусні системи різних банків і виберіть найоптимальнішу. Потім вам необхідно буде завжди розплачуватися пластиком.

Практично у всіх банках діє система кешбека, а це значить, що частина ваших грошей витрачених на АЗС повернутиься. Часом на карту повертається 1,5-3% витрачених коштів, а якщо пощастить, то й більше.

Як потрібно експлуатувати автомобіль

Не забувайте регулярно відвідувати СТО та змінювати повітряні фільтри і масло. Обидві процедури знижують витрату бензину.

Необхідно зменшити вагу авто. Ні, частину двигуна не потрібно викидати. Досить просто викинути весь непотріб з салону і багажника. Не потрібно влітку тягати за собою зимову гуму. Соління, мангал і бабусин килим необхідно відразу вивантажити в гаражі. І ще один момент для любителів самостійно прикрашати своє авто спойлерами, додатковими трубами і багажниками – зніміть це негайно, якщо хочете заощадити.

Читайте: Як почистити кондиціонер в авто і заощадити до 1000 грн

Для переміщення кожного зайвого кілограма мотлоху автомобілю потрібно додаткове пальне. Тому в авто повинні лежати лише необхідні речі.

Не перегинати палицю, коли качаєте шини. Заводські характеристики дисків і шин придумані не просто так. Їх зміна, особливо установка більш широких коліс, збільшує витрату палива. Оптимальний тиск шин – це верхня межа норми.

Мінімізуйте опір повітря. Відкриті вікна і люк чи захист від комах – все це призводить до зростання споживання палива.

Навчіться їздити на автомобілі

  • котіться на передачі, а не на нейтралці
  • не пускайте стрілку тахометра вище 2,5 тис. обертів
  • якомога рідше використовуйте педалі

Також важливо уникати ситуацій, коли вам потрібно зайвий раз гальмувати або прискорюватися – не притискайтеся до транспортному засобу, який їде спереду. Тобто ваша їзда повинна стати менш агресивною.

Раніше Факти ICTV писали, як заощадити на покупці нового або б/в автомобіля.

Фото: stocksnap.iodreamstime,

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