Конфісковані євробляхи роздають безкоштовно

Автомобілі на єврономерах, які конфіскували для продажу, але не продали за три сесії торгів, безкоштовно віддають.

Про це повідомив генеральний директор електронного майданчика СЕТАМ Віктор Вишньов в інтерв’ю 112.ua.

– Митниця затримує їх за порушення, потім йде до суду, який виносить рішення про конфіскацію автомобіля на користь держави. Після цього авто потрапляє до нас на торги. Якщо у країні почнеться масштабна кампанія з конфіскації автомобілів з єврономерами у зв’язку з порушеннями митного режиму, ми готові до збільшення навантаження і організації масових продажів, – сказав він.

– Поки у судах йдуть тільки поодинокі процеси по автомобілям, які порушили митний режим. У нас є практика безоплатної передачі автомобіля іншому власникові. У всіх областях України створені комісії, до складу яких входять представники фіскальної, виконавчої служб, – заявив гендиректор підприємства.

Автомобілі передають установам, які за законом мають на це право.

Зокрема – медичні, соціальні установи, військові частини, установи пенітенціарної системи, дитячі будинки сімейного типу, благодійні фонди, державні органи.

– За весь час роботи військовим частинам в АТО передали близько 1 тис машин. Але також автомобілі передаються і дитячим будинкам, і медичним установам. Безумовно, комісії частіше віддають пріоритет військовим. Наші військові часто відчувають нестачу транспортних засобів. Часто у техніці потребують військові частини, які знаходяться на передовій, в районі активних бойових дій, причому військові беруть автомобілі у будь-якому стані, самі їх ремонтують, – каже Вишньов.

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