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На 30-40 років вперед! У мегаполісах з’являться довгострокові транспортні схеми

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства впроваджує норму з розробки комплексної схеми транспорту (КСТ) на 30-40 років з метою раціонального розвитку транспортного руху у містах з чисельністю населення понад 100 тис. осіб.

дороги

Відповідна норма міститься у новій державній будівельній нормі Планування і забудова територій, яка набирає чинності з 1 вересня 2018 року, повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

– Сьогодні майже в усіх великих містах України існує проблема організації транспортного руху. Так як немає чіткої стратегії його розвитку на роки вперед, виникають проблеми з розвитком дорожніх мереж, створенням нових розв’язок тощо. І з кожним роком хаос на дорогах великих міст і затори лише збільшуються, система руху громадського транспорту не розвивається. Тому в нових ДБН з планування і забудови територій ми прописали, що для міст з населенням більш як 100 000 потрібно розробляти комплексні схеми транспорту на 30-40 років. Це дасть змогу організувати рух всього транспорту в містах на перспективу і оптимізувати його роботу не лише зараз, а й на майбутнє. Міста з меншою чисельністю населення, які мають транспортні проблеми, можуть також розробляти такі КСТ, – повідомив Парцхаладзе.

Він зазначив, що комплексна схема транспорту – це сукупність організаційних та інженерно-планувальних заходів, обґрунтованих технічно, економічно й екологічно, які спрямовані на розвиток транспортної системи міста, тобто на оптимізацію роботи всіх видів транспорту, безпечний і чітко організований дорожній рух з мінімальним рівнем заторів і зниженням аварійності.

– КСТ повинна розроблятися як окремий документ на основі генерального плану міста. У ньому мають враховуватися соціально-економічні та планувальні особливості міста, зростання населення і території, розміщення населення і його демографічна структура, перспективні зміни в розміщенні підприємств промисловості, будівництва, великих торговельних та інших об’єктів і виходячи з цього обов’язково – перспективний рівень автомобілізації, – зазначив Парцхаладзе.

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Нагадаємо, що у рейтингу якості дорожнього покриття в різних країнах світу Україна ввійшла в десятку країн з найгіршими дорогами, а першими стали Об’єднані Арабські Емірати.

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