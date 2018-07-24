Чимало українців мріють отримати права й сісти за кермо авто. Тому ми зібрали поради для водіїв-початківців, про які не розкажуть в автошколі.

Відчувайте авто

Забудьте про звичку дивитися, що відбувається перед бампером. Коли ви їдете, потрібно дивитися тільки перед собою.

Якщо ви не можете одразу визначити, де закінчується бампер, встановіть додаткові орієнтири. Ними можуть бути невелика антена або так звані вії для фар.

При русі задом орієнтиром можуть служити антени заднього бампера.

При паркуванні задом важливо правильно налаштувати дзеркала, вони стануть головними помічниками.

Зовнішні дзеркала повинні бути спрямовані й показувати водієві колеса задньої осі. Зовнішні потрібні, щоб відчути бічні контури.

Вивчайте маршурт

Вивчайте дорогу, по якій вам належить їздити. Краще це робити сидячи біля водія в автомобілі або громадському транспорті.

Запам’ятайте знаки, розмітку, місця для повороту й зупинки, а також дії.

Коли запам’ятайте маршрут візуально, спробуйте проїхати по дорозі вночі або рано-вранці, коли на ній дуже мало машин.

Намагайтеся прогнозувати ситуації за кермом, прокручуючи в голові комбінації дій.

Коли з’явиться відчуття впевненості, виїжджайте в годину пік.

Пам’ятайте про правила

Одразу налаштуйтеся на скрупульозне виконання всіх вимог Правил дорожнього руху.

Не звертайте увагу на те, що інші водії правила порушують.

Не піддавайтеся поганому прикладу, навіть якщо він і заразливий, а правила здаються відверто безглуздими.

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Не забувайте про “дрібниці”

Після отримання прав водії забувають кілька правил.

Перш ніж рушити з місця, пристебніть ремінь безпеки та включіть лівий поворот.

Громадський транспорт, який виїжджає з “кишені”, потрібно пропустити.

За одночасного перестроювання авто, що рухаються попутно, потрібно дати дорогу машині, що знаходиться праворуч.

Жовте світло – заборонний сигнал. Різко гальмувати заборонено, за винятком ситуації, коли іншої можливості уникнути ДТП немає.

Розраховуйте час

Навіть якщо ви знаєте дорогу, плануйте поїздку так, щоб не було необхідності їхати швидко або повзти в заторі.

Перед виїздом на всяк випадок подивіться на завантаженість доріг за допомогою інтернет-сервісу.

Якщо все-таки поїхали на машині та потрапили в затор, потрібно розслабитися, не намагатися обігнати сусідів, порушуючи правила, а їхати так, як вас несе потік.

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Мова для водіїв

Умовні знаки, за допомогою яких водії спілкуються один з одним, досить прості та зрозумілі навіть без спеціального вивчення.

Щоб перебудуватися у потоці, включайте покажчик повороту та притисніть до краю смуги, доки один із водіїв не зупиниться і не блимне світлом. Подякуйте йому, кліпнувши кілька разів аварійкою.

Також діє правило пропускати тих, хто проситься, через одного. Якщо ви бачите, що група автомобілів включила покажчик повороту, від вас чекають тільки того, що ви пропустите одного й поїдете далі.

І золоте правило кожного водія: дай дорогу дурневі. Якщо поведінка іншого водія на дорозі вам незрозуміла, не намагайтеся з’ясовувати, хто правий, хто винен. Спокійно поступіться дорогою, щоб уникнути стресових ситуацій.

Готуйтеся до пригод

Випадки бувають різні, навіть дуже надійна техніка може вийти з ладу.

У кожного водія повинен бути план дій: друг, який за дзвінком приїде та допоможе завестися, або номер телефону евакуатора.

Те ж саме стосується і ДТП. Допомога когось досвідченого, хто приїде і хоча б надасть моральну підтримку, не завадить.

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