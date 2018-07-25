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Закон про євробляхи: активісти висунули нові умови

Представники Авто Євро Сила планують наполягати на виключені віка авто з законопроекту про розмитнення.

Опрацювання законопроектів зі зниження ставок на розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації триває в повну силу. І активісти вже повідомляють про розроблені правки до пропозицій №8487 і №8488 на своїй сторінці в Facebook.

Вони відмітили, що над правками працювали юристи, громадські об’єднання та ветеранські організації. Пропозиція має основні положення та резервні.

Головним чином мова йде про виключення з формули розрахунку віка авто, що знизить ставки на розмитнення в декілька разів. Також є пункт про зняття будь-яких платежів з ветеранів війни та інвалідів І, ІІ категорії. Учасникам бойових дій пропонують залишити 50% суми для сплати.

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До того ж активісти наполягають на поширенні нових ставок розмитнення на автобуси та вантажівки для забезпечення безпеки пасажирських та вантажних перевезень, введенні заборони на торгівлю з країною агресором та чіткому прописанні зняття обмежень Євро-5. Включено і прохання про залишення можливості заробітчанам виїжджати на свята до своїх родин через механізм транзиту.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.

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