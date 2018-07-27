Тест-драйв Mazda 6: бензин чи дизель?

На тест-драйві у Фактів ICTV побував седан Mazda 6 третього покоління, а саме його оновлена версія 2016 року.

В Україні Mazda 6 доступна у варіанті з дизельним двигуном SkyActiv-D 2,2 л і двома бензиновими SkyActiv-G 2,0 л і 2,5 л.

На вибір є дві коробки передач 6-МКПП і 6-АКПП. Привід – тільки передній.

Вартість базової версії Mazda 6 в комплектації TOURING з бензиновим двигуном 2,0 л і МКПП становить приблизно $ 25,9 тис.

Вартість максимальної версії Mazda 6 в комплектації PREMIUM SR з бензиновим двигуном 2,5 л і АКПП складає $ 33,5.

Початкова дизельна версія Style+ з АКПП обійдеться вам приблизно в $ 31,4 тис.

Максимальна дизельна версія PREMIUM з АКПП буде коштувати $ 36,2.

В Україні найбільш популярними є Mazda 6 з бензиновими двигунами, в продажу це приблизно 80/20 в процентному співвідношенні.

У нас на тест-драйві побували дві версії Mazda 6 – “дизель” 2,2 л (Style +) і “бензин” 2,5 л (PREMIUM SR). Обидві версії з 6-АКПП і переднім приводом.

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Дизайн

Mazda 6 – стильний седан, який в залежності від кольору або привертає увагу в потоці машин, або створює солідний і стриманий “лук” на парковці бізнес-центру.

У нас було якраз два кардинально різних рішення в плані кольорів – червоний та синій колір.

Червоний – агресивна бензинова версія, темно синій – стримана дизельна версія.

Зазначу, що обидва кольори підходять седану і підкреслюють його характер та м’язисті лінії кузову. Незалежно від кольору, Mazda 6 виглядає дорого і привабливо.

Безперечно, до дизайну Mazda 6 питань немає. “Шістка” підкуповує своїм емоційним дизайном і апетитними формами. 🙂

Салон

Сидіння водія зручне, обладнане достатньою кількістю регулювань, пам’яттю на два слоти та підігрівом. Вентиляції сидінь, на жаль, немає.

Кермо зі зручним хватом, підігрівом і без зайвих кнопок. Тільки найнеобхідніше – телефон, мультимедіа, бортовий комп’ютер і круїз-контроль (у бензинової версії адаптивний).

Панель приладів розбита на три колодязя – тахометр, спідометр і бортові дані. У бензинової версії також був і проекційний висувний дисплей, куди виводиться швидкість, дані круїз-контролю і підказки навігації.

На центральній консолі, вгорі, розташований 7-дюймовий сенсорний дисплей, куди виведено управління більшістю функцій автомобіля.

У русі дисплей управляється виключно кнопками і джойстиком під правою рукою у водія. Це зручно і безпечно, як показала практика.

На дисплей виводиться навігація, але в комплектації дизельної версії її не виявилося, а без навігації вже дискомфортно в сучасному автомобілі.

Що стосується навігації, яка була в комплектації бензинової версії Mazda 6, то вона досить розторопна, детально знає міста та вулиці, а також назви багатьох кафе, готелів та туристичних точок. Це зручно, але, якщо у тебе вона є. 🙂

Android Auto і Apple CarPlay мультимедійна система Mazda 6 не підтримує, але можна підключити смартфон через Bluetooth або USB кабель. Спереду є два роз’єми USB і вихід AUX.

Штатна акустика, яка була в більш простій дизельній версії продемонструвала досить якісний звук, і як на мене, він був не гіршим акустики BOSE в багатшій бензиновій версії. 🙂

Нижче на центральній панелі знаходиться блок кнопкового управління клімат-контролем. Особисто мені, більше подобається саме кнопкове управління.

Набагато легше знайти кнопку/”крутилку” на панелі ніж шукати підменю, меню і намагатися вцілити пальцем по сенсорному дисплею в русі.

До ергономіки питань немає, все розташовано інтуїтивно і всі органи управління розташовані на своїх місцях.

Якість матеріалів і збірки у мене питань не викликали. Все добротно підігнано, без скрипів і “цвіркунів”.

Спереду є підстаканники, ніші для дрібниць, телефону і інших підручних речей, які ми щодня використовуємо.

Місця у переднього пасажира вдосталь, як над головою, так і для ніг.

Така ж ситуація і з другим рядом сидінь, на якому буде цілком комфортно і втрьох, але тунель в ногах середнього пасажира все ж є.

Є підігрів сидінь і підстаканники для пасажирів заднього ряду. До підігріву, як і в Mazda CX -5, є питання стосовно місця розташування кнопок. Впираючись рукою на підлокітник, пасажир іноді мимоволі включає підігрів п’ятої точки, що влітку не дуже приємно. 🙂

Об’єм багажника Mazda 6 становить 480 л і цього цілком достатньо для сімейних подорожей. Під фальшпідлогою – докатка.

Місто

Mazda 6 досить габаритний седан, що відчувається в місті і вимагає трохи часу для звикання. Та ж ситуація і з кліренсом 165 мм, який змушує бути обережним під час паркування біля бордюру особливо, якщо ви пересіли з кросовера.

Завдяки паркувальним датчикам і камері заднього виду процес звикання проходить безболісно. Картинка камери могла б бути і кращою, як мені здається, в наші то дні. Та й взагалі, камери кругового огляду тут би також не завадили. 🙂

Габаритні розміри:

Довжина 4 870 мм

Ширина (з урахуванням дзеркал); 2 090 мм

Висота 1 450 мм

Колісна база 2 830 мм

Кліренс 165 мм

При виїзді з парковочного місця допомагає система попередження про перехресний рух ззаду, що зручно, коли огляд обмежений.

В додаток є система безпечного гальмування в місті – розпізнавання пішоходів, які з’являються іноді зовсім в несподіваних місцях. Всі системи і асистенти встановлюються в залежності від комплектації.

Підвіска в Mazda 6 виявилася м’якою, зібраною і сам автомобіль відчувався збитим, незалежно від стану дорожнього покриття. У нас на тест-драйві були автомобілі з 16-ти / 19-ти дюймовими колісними дисками і, обидва автомобілі були комфортними навіть на відверто розбитих ділянках дороги.

Спереду в Mazda 6 встановлена підвіска МакФерсон, а задня незалежна багатоважільна.

Mazda 6 відмінно тримає дорогу, а гострота рульового управління дає відчуття повного контролю над автомобілем. Варто згадати про систему G- Vectoring Control, яка регулює крутний момент двигуна в поворотах і на слизькій дорозі, роблячи таким чином автомобіль контрольованим і передбачуваним.

Дизельний мотор: SkyActiv-D 2,2 л, 150 к.с. / 380 Нм (1800-2600 об.хв), 6-АКПП.

Дизельний двигун виявився досить жвавим і динамічним. У місті його вистачає, а при необхідності “натиснути” ви можете бути впевненими, що під правою ногою у вас є необхідний запас потужності і крутного моменту. Практично миттєвий відгук на натисканняя педалі газу і без особливих зволікань Mazda 6 зривається в рух.

І це не найпотужніша версія цього дизельного двигуна! Адже в максимальній комплектації цей двигун має потужність 175 л.с. / 420 Нм (2000 об.хв).

До 100 км/год наша версія розганяється за 9,8 с, а більш потужний варіант за 8,4 с.

Дизельний двигун працює в парі з 6-АКПП і робить він це тихо і злагоджено. Саме тихо, адже в салоні Mazda 6 практично не чути характерний дизельним агрегатам рокіт.

До “автомату” зауважень не виникало. Передачі включаються без зволікань, прогнозовано і не створюючи зайвих ривків і смикань.

У дизельних версіях немає режиму Sport і пелюсток КПП під кермом, хоча цей варіант “шістки” і не претендує на звання спорткара.

Середні витрати палива в місті: 8,1 л / 100 км.

Бензиновий мотор: SkyActiv-G 2,5 л, 192 к.с. / 256 Нм (3250 об.хв), 6-АКПП.

Більш агресивний варіант – бензиновий двигун 192 к.с. / 256 Нм. Приємне гарчання, режим КПП Sport і 2,5 л під капотом …

Бензинова версія більш різноманітна в плані режимів, адже ви можете їздити на абсолютно спокійному седані, але якщо в один момент захочете більше драйву – режим Sport і характер Mazda 6 змінюється кардинально. Це стосується і двигуна, і відгуку педалі газу і роботи самої КПП.

До 100 км/год наша бензинова версія розганяється за 7, 8 с.



Середні витрати палива в місті: 9,2 л / 100 км.

Траса

На заміських трасах і “бензин” і “дизель” проявили себе однаково добре. Динаміки досить для трас, седан Mazda 6 чіпко притискається до дорожнього полотна і контрольовано виконує всі маневри.

Упевнені обгони, динамічне прискорення, комфорт в далеких поїздках – все це про Mazda 6.

Якщо говорити про витрати палива на трасі у “бензину” і “дизеля”, то цифри такі …

Середні витрати палива на трасі SkyActiv-G 2,5 л: 8, 2 л / 100 км.

Середні витрати палива на трасі SkyActiv-D 2,2 л 7,1 л / 100 км.

Також, не зайвим буде нагадати і про комплекс систем, які сприяють далеким, заміським поїздкам на Mazda 6.

В Mazda 6 є система контролю “сліпих зон” індикатори якої підсвічуються на бічних дзеркалах заднього виду і на проекційному дисплеї, якщо такий є.

Є система попередження про виїзд зі смуги руху і система контролю положення автомобіля щодо розмітки, яка допомагає Mazda 6 утримувати траєкторію руху. Руки водія при цьому повинні залишатися на кермі.

Також є і адаптивний круїз-контроль, який дозволяє задати швидкість і дистанцію до автомобіля попереду і насолоджуватися трасою сповна. Адаптивним круїз-контролем вже нікого не здивуєш в автомобільному світі, але річ ця дуже корисна і допомагає менш втомлюватися від довгострокового перебування в дорозі.

В цілому, особливих зауважень по заміським поїздкам у мене до Mazda 6 не виникало.

Підсумок

Японці довели, що вони вміють робити стильні та привабливі седани, і одним з яскравих прикладів є Mazda 6.

Динаміка Mazda 6 не викликала жодних запитань, як бензинової версії, так і дизельної.

КПП гладко перемикає всі передачі, а її роботу ви практично не відчуваєте.

Підвіска Mazda 6 виявилася готовою до наших доріг, м’якою і комфортною.

Зразкова ергономіка, стильний, практичний і місткий салон… Перераховувати переваги Mazda 6 можна довго.

Що з приводу недоліків? Навіть не знаю, ось серйозно …

До мінусів я відніс би відсутність підтримки Android Auto і Apple CarPlay. Ще мені не сподобалася якість картинки камери заднього виду, та й пора б подумати над камерами кругового огляду, які вже часто-густо зустрічаються у інших виробників.

Але це, як на мене, виглядає прискіпуванням на тлі загальних переваг Mazda 6.

До слова, не за горами і оновлена версія Mazda 6 2018 модельного року, яка незабаром з’явиться і в Україні.

“Бензин” або “дизель”?

І тут мені важно відповісти… Якщо під час тест-драйву Mazda CX-5 я зупинив свій вибір на дизелі, то в цьому випадку, як кажуть – “загорніть дві”. 🙂

Дійсно, вибір складний і все залежить від ваших уподобань та гаманця. Як показала практика, українці більше полюбляють бензинові версії Mazda 6, хоча і дизельна версія однозначно заслуговує на увагу, як мінімум для порівняння.

Вибір, як завжди, за Вами. 🙂











































Тест-драйв Mazda 6: бензин чи дизель? / 22 фотографий

Олесь Куниця