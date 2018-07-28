Топ-10 електромобілів на вторинному ринку

Британські експерти назвали 10 найкращих електромобілів та гібридів на вторичного ринку.

Журналісти британського видання What Car підготували топ-десятку найкращих електромобілів та гібридів, які можна придбати на вторинному ринку, пише Автоцентр.

На перше місце експерти поставили компактний електромобіль Renault Zoe, який незважаючи на свої розміри, має досить місткий салон і непогано керується.

У повідомленні також нагадують, що, купуючи вживаний Renault Zoe, потрібно знати, що до ціни деяких екземплярів доведеться додати щомісячну плату за оренду батареї, але зате при погіршенні її стану, виробник зробить безкоштовну заміну.

А ось як виглядає увесь топ-10:

1 – Renault Zoe

2 – BMW 330e

3 – Honda CR-Z

4 – Volkswagen Golf GTE

5 – Opel Ampera

6 – Nissan Leaf

7 – Toyota Prius

8 – Kia Soul EV

9 – Audi A3 e-tron

10 – BMW i8

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