Оновлений інтер’єр електрокарів Tesla

Tesla планує оновити інтер’єри серійних машин з наступного року.

У розпорядженні видання Electrek опинилися рендери оновлених інтер’єрів Tesla Model S і Model X. Американський виробник планує використовувати їх на серійних машинах з наступного року. Судячи з усього, Tesla прагне привести оформлення салонів електрокарів до єдиного, мінімалістичного стилю, аналогічного тому, що застосовується у Model 3.

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Головною особливістю інтер’єрів Tesla як і раніше буде величезний центральний дисплей. Після оновлення він стане безрамковим і змінить вертикальну орієнтацію на горизонтальну. Крім цього, Model S і Model X отримають інноваційну систему вентиляції та обігріву салону з єдиним вузьким дефлектором замість традиційних повітропроводів.

Нагадаємо, глава компанії Ілон Маск випробував електромобіль Tesla у своєму тунелі.

Фото: electrek.co