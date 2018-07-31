Перший в історії електробайк Harley-Davidson: як виглядатиме та дата виходу

У Harley-Davidson заявили, що допрацьований проект LiveWire надійде в продаж уже наступного року. Характеристики мотоцикла наразі не уточнюються.

Про це повідомляє Harley-Davidson.

Розробка проекту LiveWire почалася ще в 2014 році, прототип міг проїхати на одному повному заряді акумулятора не більше 100 км при швидкості до 150 км/год.

Два роки тому було оголошено, що всі охочі придбати електричний мотоцикл Harley-Davidson зможуть зробити це в 2021 році.

Harley-Davidson лише заявляє, що ця модель повинна зробити компанію лідером у даному сегменті ринку.

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До 2022 року вона планує випустити ще два електричних мотоцикла, які будуть легшими, меншими за габаритами і доступними для широкої аудиторії.

Нагадаємо, Harley-Davidson переносить виробництво в ЄС.