PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Перший в історії електробайк Harley-Davidson: як виглядатиме та дата виходу/

Перший в історії електробайк Harley-Davidson: як виглядатиме та дата виходу

У Harley-Davidson заявили, що допрацьований проект LiveWire надійде в продаж уже наступного року. Характеристики мотоцикла наразі не уточнюються.

Про це повідомляє Harley-Davidson.

Розробка проекту LiveWire почалася ще в 2014 році, прототип міг проїхати на одному повному заряді акумулятора не більше 100 км при швидкості до 150 км/год.

Два роки тому було оголошено, що всі охочі придбати електричний мотоцикл Harley-Davidson зможуть зробити це в 2021 році.

Harley-Davidson лише заявляє, що ця модель повинна зробити компанію лідером у даному сегменті ринку.

Читайте: Конкуруватиме з Tesla! Українці створили гібрид мотоцикла і велосипеда

До 2022 року вона планує випустити ще два електричних мотоцикла, які будуть легшими, меншими за габаритами і доступними для широкої аудиторії.

Нагадаємо, Harley-Davidson переносить виробництво в ЄС.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка