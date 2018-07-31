Tesla збудує великий завод у Європі

Компанія Tesla веде переговори з урядом Німеччини та Нідерландів про будівництво свого першого великого європейського заводу.

Про це повідомляє Reuters.

– Німеччина є провідною країною Європи. Можливо, завод на німецько-французькому кордоні має сенс, недалеко від країн Бенілюксу, – написав Ілон Маск у Twitter ще в червні.

У компанії були попередні переговори з двома німецькими містами, які претендують на те, щоб розмістити в Європі Gigafactory, щоб будувати автомобілі та їхні батареї під одним дахом.

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Переговори як і раніше знаходяться на ранній стадії і можуть зірватися.

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури планує переконати компаниюTesla Ілона Маска створити Gigafactory по виробництву акумуляторних батарей в Україні.