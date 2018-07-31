Топ-10 сімейних кросоверів 2018

Британські експерти назвали 10 найкращих сімейних кросоверів 2018 року.
Британське видання What Car склало власний рейтинг найкращих сімейних кросоверів 2018 року. Моделі оцінювалися в першу чергу за практичністю, простором у салоні та ціною, передає Автоцентр.
Лідером рейтингу експерти назвали Volvo XC40. У виданні зазначають, що кросовер поєднує в собі стильну зовнішність, просторий і комфортний інтер’єр, а також високий рівень безпеки. При цьому XC40 доступний за цілком конкурентоспроможною ціною.
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А ось як виглядає весь топ-10:
10. Opel Grandland X
9. Toyota CH-R
8. Renault Kadjar
7. BMW X1
6. Volkswagen Tiguan
5. Nissan Qashqai
4. Peugeot 3008
3. SEATAteca
2. Skoda Karoq
1. Volvo XC40
До слова, експерти назвали 10 найкращих електромобілів і гібридів на вторинному ринку.