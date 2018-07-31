Топ-10 сімейних кросоверів 2018

Британські експерти назвали 10 найкращих сімейних кросоверів 2018 року.

Британське видання What Car склало власний рейтинг найкращих сімейних кросоверів 2018 року. Моделі оцінювалися в першу чергу за практичністю, простором у салоні та ціною, передає Автоцентр.

Лідером рейтингу експерти назвали Volvo XC40. У виданні зазначають, що кросовер поєднує в собі стильну зовнішність, просторий і комфортний інтер’єр, а також високий рівень безпеки. При цьому XC40 доступний за цілком конкурентоспроможною ціною.

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А ось як виглядає весь топ-10:

10. Opel Grandland X

9. Toyota CH-R

8. Renault Kadjar

7. BMW X1

6. Volkswagen Tiguan

5. Nissan Qashqai

4. Peugeot 3008

3. SEATAteca

2. Skoda Karoq

1. Volvo XC40

До слова, експерти назвали 10 найкращих електромобілів і гібридів на вторинному ринку.