Довів до сліз: Дуейн Джонсон подарував дублеру унікальний пікап F-150

Актор Дуейн “Скеля” Джонсон подарував своєму дублеру Таноайу Ріду, який відновлюється після травми, отриманої на зйомках, новенький Ford F-150 Raptor.

Про це Джонсон розповів у своєму Instagram, підкресливши, що Рід не тільки член великої родини (він двоюрідний брат Дуейна), але і представник голлівудського співтовариства каскадерів.

В описі до ролика Джонсон розповів, що з 2002 року, коли Рід вперше виступив дублером актора у фільмі Цар скорпіонів, каскадер отримав декілька переломів, розривів сухожиль і зв’язок, а також звання Каскадер року. Пікап, за словами Джонсона, став своєрідним подарунком за “пролиту кров, піт, сльози і минулі роки”.

Публикация от therock (@therock) 30 Июл 2018 в 4:55 PDT

Що стосується Форда, то це виконаний на замовлення екземпляр F-150, пофарбований у чорний колір і укомплектований підвіскою зі збільшеним дорожнім просвітом. Серед інших особливостей: чорні колісні диски, позашляхові шини і хромовані деталі екстер’єру.

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Нагадаємо, Джонсон очолив рейтинг найсексуальніших чоловіків 2016 року за версією журналу People.