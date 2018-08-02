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На українських дорогах з’являться SOS-станції

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ планує будівництво на українських трасах SOS-станцій – засобів екстреного зв’язку при надзвичайних ситуаціях.

Дорога

Про це повідомив у Facebook заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе.

– Питання безпеки – пріоритет №1. Адже, коли люди в дорозі, можуть трапитися непередбачені надзвичайні ситуації – аварія чи поломка машини. Тому облаштування доріг спеціальними засобами екстреного зв’язку – це безпека та зручність виклику необхідної допомоги: поліції, швидкої медичної допомоги, евакуатора, – пише урядовець.

За його словами, на таких станціях будут також аптечки екстреного призначення.

– Ми аналізуємо зарубіжний досвід, зокрема європейський. Ідеальний варіант – так звані emergency бокси, які обладнані кнопками виклику допомоги (диспетчерської служби), спеціальними камерами, а також окремим боксом з першою лікарською допомогою, – розповів Парцхаладзе.

У Європі такі станції розташовуються уздовж трас на відстані від 500 м до 2 км. У разі аварії орієнтовний час прибуття швидкої чи поліції складає 30 хвилин, а технічної допомоги – до 1 години.

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До слова, раніше уряд ухвалив нові державні будівельні норми, які змінюють ширину смуг для руху. Це означає, що в Україні звузять дороги.

Фото: pixabay.com

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