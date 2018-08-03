Де у Києві дозволять їхати 80 км/год (СПИСОК ВУЛИЦЬ)

На деяких вулицях Києва можуть збільшити максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год вже у вересні.

Як розповів директор департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов, проект рішення про збільшення максимально дозволеної швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год може бути розглянуто на найближчій сесії Київради, повідомляє Finance.ua.

Водночас він зазначив, що до відповідного проекту рішення є зауваження активістів у сфері безпеки дорожнього руху.

Вони пропонують збільшити швидкість руху на деяких вулицях частково, тобто праві смуги, там, де є велодоріжки чи немає надземних пішохідних переходів, залишити зі швидкісним режимом 50 км/год, а на лівих збільшити до 80 км/год.

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Йдеться про збільшення максимальної швидкості до 80 км/год на 22 вулицях:

просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильська);

Велика Кільцева дорога (від вул. Міська до перетину з вул. Газопровідна і від вул. Газопровідна до Мінського проспекту);

вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе);

Кільцева дорога (від пр. Перемоги до вул. Миколи Трублаїні);

просп. Оболонський (від вул. Богатирської до вул. Маршала Малиновського);

Автодорога Р-69 (від вул. Озерна до кордону м.Києва);

просп. С. Бандери (від просп. Оболонського до Північного мосту);

просп. Генерала Ватутіна (від Північного мосту до Керченської площі);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. Миколи Грінченка до Південного мосту);

просп. Миколи Бажана (до Харківської площі);

вул. Дружби Народів (від Деміївської площі до вул. Німанська);

просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславська і від вул. Кіото до повороту на с. Княжичі);

бул. Перова (від просп. Визволителів до вул. Алішера Навої);

просп. Соборності (за умови встановлення розподільного транспортного огородження);

просп. Леся Курбаса;

просп. Космонавта Комарова;

вул. Борщагівська;

Південний мостовий перехід.

Як відомо, у Києві до вересня частково обмежили рух транспорту по Південному мосту.