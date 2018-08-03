Де у Києві дозволять їхати 80 км/год (СПИСОК ВУЛИЦЬ)

На деяких вулицях Києва можуть збільшити максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год вже у вересні.
Як розповів директор департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов, проект рішення про збільшення максимально дозволеної швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год може бути розглянуто на найближчій сесії Київради, повідомляє Finance.ua.
Водночас він зазначив, що до відповідного проекту рішення є зауваження активістів у сфері безпеки дорожнього руху.
Вони пропонують збільшити швидкість руху на деяких вулицях частково, тобто праві смуги, там, де є велодоріжки чи немає надземних пішохідних переходів, залишити зі швидкісним режимом 50 км/год, а на лівих збільшити до 80 км/год.
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Йдеться про збільшення максимальної швидкості до 80 км/год на 22 вулицях:
- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильська);
- Велика Кільцева дорога (від вул. Міська до перетину з вул. Газопровідна і від вул. Газопровідна до Мінського проспекту);
- вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе);
- Кільцева дорога (від пр. Перемоги до вул. Миколи Трублаїні);
- просп. Оболонський (від вул. Богатирської до вул. Маршала Малиновського);
- Автодорога Р-69 (від вул. Озерна до кордону м.Києва);
- просп. С. Бандери (від просп. Оболонського до Північного мосту);
- просп. Генерала Ватутіна (від Північного мосту до Керченської площі);
- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. Миколи Грінченка до Південного мосту);
- просп. Миколи Бажана (до Харківської площі);
- вул. Дружби Народів (від Деміївської площі до вул. Німанська);
- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславська і від вул. Кіото до повороту на с. Княжичі);
- бул. Перова (від просп. Визволителів до вул. Алішера Навої);
- просп. Соборності (за умови встановлення розподільного транспортного огородження);
- просп. Леся Курбаса;
- просп. Космонавта Комарова;
- вул. Борщагівська;
- Південний мостовий перехід.
Як відомо, у Києві до вересня частково обмежили рух транспорту по Південному мосту.