Південний міст у Києві частково перекрито – терміни

У Києві з сьогоднішнього дня і до вересня частково обмежили рух транспорту по Південному мосту в напрямку Столичного шосе.
Про це повідомляє Київавтодор.
У компанії уточнили, що 3 серпня з 10.00 до 1 вересня обмежать рух по Південному мосту в напрямку Столичного шосе – у зв’язку з ремонтом дорожнього огородження.
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До слова, Кабмін ухвалив економічну програму, згідно з якою українські дороги у 2018 році робитимуть з бетону китайські та європейські фірми.
Фото: dreamstime.com
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