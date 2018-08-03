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Південний міст у Києві частково перекрито – терміни

У Києві з сьогоднішнього дня і до вересня частково обмежили рух транспорту по Південному мосту в напрямку Столичного шосе.

Південний міст у Києві

Про це повідомляє Київавтодор.

У компанії уточнили, що 3 серпня з 10.00 до 1 вересня обмежать рух по Південному мосту в напрямку Столичного шосе – у зв’язку з ремонтом дорожнього огородження.

Читайте: Дороги за китайськими технологіями. Скільки Україна витратить на нові автостради

До слова, Кабмін ухвалив економічну програму, згідно з якою українські дороги у 2018 році робитимуть з бетону китайські та європейські фірми.

Фото: dreamstime.com

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