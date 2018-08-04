Що буде з цінами на бензин: прогноз до кінця року

Ціни на бензин в Україні у найближчі півроку помітно виростуть у зв’язку з коливаннями світових цін на нафту.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

– Ціна на нафту виросла за останні півроку на 15-20 доларів. Це ключовий фактор. Крім того, є ослаблення гривні щодо іноземної валюти, а закупівля іноземного палива охоплює 25% ринку, – пояснив він.

Корольчук прогнозує, що до зими бензин знову подорожчає на 1-1,5 грн за умови відсутності різких коливань цін на нафту. Подорожчання буде помітно вже у вересні-жовтні.

– Якщо політичного впливу не буде, то ціна буде рости на 1,5 грн і вище: існує преміум-сегмент і дорогі види палива. Виходить, без допомоги влади ціна буде рости на 2 грн, з її допомогою – на 1 грн, – каже він.

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До речі, Факти ICTV зібрали прості поради, дотримуючись яких ви зможете заощадити до 20% витрат на паливо.