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На кордоні з Польщею сотні авто застрягли у чергах

У понеділок, 6 серпня, на кордоні України і Польщі в шести пунктах пропуску у Волинській та Львівській областях утворилися черги.

У чергах стоять  465 автомобілів, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

У черзі в міжнародному автомобільному пункті пропуску Устилуг – Зосін на Волині стояли 50 машин. У Львівській області в ПП Угринів – Долгобичув своєї черги чекали ще 30 автомобілів, в ПП Грушів – Будомєж – 100, в ПП Смільниця – Кросценко – 50, в ПП Шегині – Медика – 100, в ПП Краковець –  Корчова – 135 автомобілів.

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На кордоні з Угорщиною в ПП Лужники – Берегшурань знаходилося 20 автомобілів, в ПП Чоп (Тиса) – Захонь – 30, в ПП Косино – Барабаш – 20, в ПП Вилок – Тісабеч – ще 40 автомобілів.

Через вихід з ладу трансформаторної підстанції пункт пропуску в Шегині частково знеструмлений. До усунення фахівцями несправностей рух через Шегині уповільнено.

На кордоні зі Словаччиною в ПП Малий Березний – Убля знаходилося 40 автомобілів, а на кордоні з Румунією в пункті пропуску Порубне – Сірет – 20 автомобілів.

Раніше Факти ICTV писали, що на кордоні з Польщею прикордонники знайшли імітатори слідів лося.

Фото: прес-служба Державної прикордонної служби.

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