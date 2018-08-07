10 найпопулярніших електрокарів в Україні

З початку року українці придбали 2 490 електромобілів, що на 64% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України ( Укравтопром).

За його даними, більшість (84%) електромобілів, які стали на облік з січня по липень 2018 року, були з пробігом.

Рейтинг електромобілів, на яких українці найчастіше зупиняли свій вибір за підсумками семи місяців:

– Nissan Leaf (майже 2/3 ринку електромобілів) – 1621 штук;

– BMW i3 – 182 штук;

– Tesla Model S – 123 штук;

– Mercedes-Benz B Electric Drive – 78 штук;

– SMART Fortwo – 69 штук;

– Tesla Model Х – 57 штук;

– KIA Soul EV – 53 штук;

– VOLKSWAGEN е-Golf – 52 штук;

– TOYOTA RAV-4 EV – 46 штук;

– FIAT 500е – 37 штук.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що на електромобіль Tesla Roadster встановлять ракетні двигуни.

Фото: pixabay.com