300 км на одному заряді – новий шведський електрокар

Шведський стартап Uniti випустив свій перший електромобіль – сітікар One.

Стартап зі Швеції Uniti випустив свій перший електромобіль – сітікар One, який може проїхати близько 300 км на одному заряді, повідомляє E-move.

Авто розраховане на двох пасажирів. При цьому місце водія розташоване спереду, а пасажир знаходиться ззаду.

Управляється електромобіль за допомогою дисплея з двома джойстиками. У новинці є повний набір датчиків безпеки.

Uniti One повинен з’явитися на ринку наступного року за ціною 14,9 тис. євро. Передзамовлення на авто можна зробити вже зараз.

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До слова, Tesla планує оновити інтер’єри серійних машин з наступного року.

Фото: E-move