300 км на одному заряді – новий шведський електрокар

Шведський стартап Uniti випустив свій перший електромобіль – сітікар One.
Стартап зі Швеції Uniti випустив свій перший електромобіль – сітікар One, який може проїхати близько 300 км на одному заряді, повідомляє E-move.
Авто розраховане на двох пасажирів. При цьому місце водія розташоване спереду, а пасажир знаходиться ззаду.
Управляється електромобіль за допомогою дисплея з двома джойстиками. У новинці є повний набір датчиків безпеки.
Uniti One повинен з’явитися на ринку наступного року за ціною 14,9 тис. євро. Передзамовлення на авто можна зробити вже зараз.
Читайте: Німці будують в Україні завод з виробництва комплектуючих для електрокарів
До слова, Tesla планує оновити інтер’єри серійних машин з наступного року.
Фото: E-move
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+