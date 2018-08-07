Фірма American Expedition Vehicles побудувала кемпер на базі Jeep Wrangler. Проект під назвою Outpost II оснастили двома кухнями, спальними місцями та навіть сонячною панеллю.

Фірма з Монтани American Expedition Vehicles, що спеціалізується на аксесуарах для позашляховиків і пікапів, побудувала кемпер на базі Jeep Wrangler, пише Motor.

Проект отримав назву Outpost II. Купити таку машину не можна – вона була створена в єдиному екземплярі для президента компанії.

Щоб отримати з Wrangler будинок на колесах, компанія “перекроїла” раму автомобіля, посилила підвіску та збільшила дорожній просвіт на 11,5 см.

У рух кемпер приводить 5,7-літровий восьмициліндровий бензиновий двигун HEMI.



Фото: American Expedition Vehicles

Фото: American Expedition Vehicles

Фото: American Expedition Vehicles

Фото: American Expedition Vehicles Фото: American Expedition Vehicles Дві кухні та спальні місця. Jeep Wrangler перетворили в будинок на колесах / 5 фотографий

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Автомобіль також оснастили тентом з електроприводом, двома кухнями (всередині та зовні машини), двома спальними місцями, 50-літровим холодильником, плитою, 83-літровою ємністю для води, світлодіодним освітленням, маркізою і 265-Вт сонячною панеллю.

Для спорудження будинку на колесах компанії довелося виготовити понад 600 унікальних деталей.